Рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке 60 за доллар - "Нордеа Банк"

"В начале торгов сегодня курс рубля тяготел к уровню 60 за доллар, торгуясь утром на отметке 59,92. Мы полагаем, что в условиях, когда нефть, вероятно, будет сохраняться в коридоре 65-67 долларов/баррель в ближайшее время, рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке в 60 руб./доллар", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.