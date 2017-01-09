Ближайшими ориентирами скорее выступят отметки $55-58 по Brent - "Нордеа Банк"

Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о сокращении производства, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов, рынок пока преимущественно в позитиве. Что же касается динамики американской валюты вследствие ожиданий по шагам ФРС, то здесь укрепление позиций долларом будет играть против сырьевых активов. Однако последние протоколы FOMC подчеркивают, что сильные позиции USD не "на руку" американской экономике. Как следствие, и здесь рынок не будет единодушен во мнении. Ближайшими ориентирами скорее выступят отметки $55-58 по Brent.