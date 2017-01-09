Курс рубля обеспечивает "префам" Сургутнефтегаза привлекательные дивиденды за 2017 год - Sberbank CIB

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) по итогам 2016 года получил чистый убыток на уровне $1,4-1,6 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, исходя из ожидаемого чистого убытка, дивиденды на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" за 2016 год будут такими же, как и на обыкновенные: вероятно, около 0,50-0,60 рубля на акцию, если ориентироваться на предыдущие выплаты.

Между тем рост курса рубля в конце 2016 года обеспечивает "Сургутнефтегазу" фору, считают аналитики.

"По нашим оценкам, дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" за 2017 год составит 5-6%, если сохранятся установленный в конце декабря 2016 года обменный курс (на уровне 60,66 руб./$1) и текущие цены на нефть. Если же российская валюта подешевеет до 65,00 руб./$1, дивидендная доходность вырастет почти вдвое", - отмечают эксперты.