Рубль выйдет на отметки ниже 60 за доллар в течение января или февраля - ITinvest

"Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление (видимо, к целям 58 рублей за доллар или ниже в течение января-февраля). Предположительно, заметный отскок вверх доллара и евро по отношению к рублю 30 декабря не будет иметь значительного продолжения, а рубль все же выйдет на отметки ниже 60 рублей за доллар в течение января или февраля", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.