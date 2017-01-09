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Главная / Мнения аналитиков / В первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику - ИК "ФИНАМ"
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09 января 2017 года 09:44
В первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику - ИК "ФИНАМ"
"На мой взгляд, в первой половине дня за счет влияния позитивного внешнего фона индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику, прибавив около 0,2-0,4%. Напомню, что в рамках пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ вырос почти на 0,5%. На валютном рынке из-за влияния крепкого доллара и дешевеющей нефти ожидается умеренное ослабление нацвалюты. В частности, по паре доллар/рубль возможен рост в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.
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09 января 2017 года 12:35
Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут - Локо-Банк
"Сейчас многие не верят в действия ОПЕК по сокращению добычи, поэтому нефтедобывающие страны для улучшения ситуации должны подтвердить свое соглашение реальными действиями. Конечно, не стоило этого ожидать в первой декаде января, но сейчас нефтяной и валютный рынки находятся под властью эмоций.... читать дальше
.09 января 2017 года 12:12
"В начале торгов сегодня курс рубля тяготел к уровню 60 за доллар, торгуясь утром на отметке 59,92. Мы полагаем, что в условиях, когда нефть, вероятно, будет сохраняться в коридоре 65-67 долларов/баррель в ближайшее время, рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке в 60 руб./доллар", -... читать дальше
.09 января 2017 года 11:42
ефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:23
Курс рубля обеспечивает "префам" Сургутнефтегаза привлекательные дивиденды за 2017 год - Sberbank CIB
"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) по итогам 2016 года получил чистый убыток на уровне $1,4-1,6 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, исходя из ожидаемого чистого убытка, дивиденды на... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 10:42
"Если не произойдет выраженного ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, рубль способен укрепиться еще на 3% относительно бивалютной корзины. Тренд на укрепление российской валюты остается в силе, процентные ставки способствуют развитию carry trade, а ожидания нормализации отношений с США... читать дальше
.09 января 2017 года 10:29
"Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление (видимо, к целям 58 рублей за доллар или ниже в течение января-февраля). Предположительно, заметный отскок вверх доллара и евро по отношению к рублю 30 декабря не будет иметь... читать дальше
.09 января 2017 года 10:20
Москва. 9 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в начале торгов понедельника; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося снижения мировых цен на нефть. читать дальше
.09 января 2017 года 10:11
"Сегодня ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам. По итогам дня ожидаем рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.09 января 2017 года 09:59
Москва. 9 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.09 января 2017 года 09:57
Умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы на продолжение роста на российском рынке акций - КИТ Финанс Брокер
окальный рынок будет постепенно входить в рабочий режим. Несмотря на распродажи на прошлой неделе, предпосылок для глубокой коррекции не сформировано. При этом умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы увидеть продолжение роста на российском рынке акций, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс... читать дальше
.09 января 2017 года 09:53
о мнению аналитиков ИК "Атон", торги понедельника российский рынок акций начнет с повышения примерно на 0,3%. читать дальше
.09 января 2017 года 09:50
В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций в России. Внешний фон благоприятен. читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:35
егодня, вероятно, рынок акций останется в состоянии консолидации, предполагают специалисты ИФ "Олма". Под закрытие торгов в пятницу активность покупателей выросла, однако опасения более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будут оказывать сдерживающее влияние на спрос. На... читать дальше
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