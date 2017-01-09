Утренние прогнозы: торги акциями начнутся с позитива

В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций в России. Внешний фон благоприятен.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть понесенные в конце прошлой недели потери при активизации действий инвесторов, возвращающихся с новогодних каникул".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок начнет торги понедельника, вероятно, в "плюсе", отыгрывая умеренно позитивный внешний фон. На текущей неделе ждем попытки вернуться к 2250 пунктам по индексу ММВБ. Следующей целью, скорее всего, выступает район 2280-2300 пунктов. Одной из идей на этот год является покупка акций “Газпрома” с целями 180-200, 230-250 рублей. Драйверами роста могут выступить ожидания высоких дивидендов, снижения геополитической напряженности".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "На мой взгляд, в первой половине дня за счет влияния позитивного внешнего фона индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику, прибавив около 0,2-0,4%".