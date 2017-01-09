На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 9 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, а Dow Jones Industrial Average лишь немного не дотянул до важной психологической отметки в 20000 пунктов. Участники рынка реагировали на данные о росте занятости и заработной платы в США и заявления глав различных федеральных резервных банков (ФРБ). За первую неделю 2017 года S&P 500 прибавил 1,7%, Dow Jones - 1%, Nasdaq - 2,6%.

Председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью Fox Business TV, что хотела бы видеть три повышения процентной ставки ФРС в 2017 году. Она назвала статистику по рынку труда "очень приличной", добавив, что эти показатели подтверждают восстановление экономики и прогнозы. По мнению Л.Местер, инфляция в США сейчас не представляет проблемы или угрозы, и ФРС обеспечит усиление инфляции до таргетируемых 2% за ближайшие два года. Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер полагает, что процентные ставки могут подниматься "более резко, чем ожидают рынки". Президент чикагского ФРБ Чарльз Эванс уверен, что экономическая конъюнктура позволит ФРС повысить ставки в 2017 году дважды, при этом он не исключает и третьего повышения стоимости кредитования.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в декабре 2016 года на 156 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные различными агентствами и изданиями, в среднем ожидали роста на 175-180 тыс. Уровень безработицы в США в прошлом месяце поднялся с 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, до 4,7%, что соответствовало ожиданиям рынка. Между тем темпы повышения заработной платы в США в декабре были максимальными с июня 2009 года - 2,9% в годовом выражении.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, следуя за пятничной динамикой американского рынка акций. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздничным днем (День совершеннолетия). Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен, а также цен производителей в Китае, которые будут опубликованы во вторник. Помимо этого, инвесторы сфокусированы на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января, и вероятно, будут занимать выжидательную позицию в ближайшее время.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в понедельник из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект. Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:48 МСК опустился на 0,4% - до $56,87 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,48% - до $53,73 за баррель.

Первую неделю 2017 года цены на нефть, двигаясь разнонаправленно, завершили в небольшом - всего на 0,5% - плюсе благодаря прогнозам, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года $58.

В четверг стало известно о падении на последней неделе 2016 года резервов нефти в США сразу на 7 млн баррелей (правда, запасы нефтепродуктов выросли еще более значительно). В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производствам нефти. Саудовская Аравия, сообщила The Wall Street Journal, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей в сутки. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 декабря практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил почти 23 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,6 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 декабря вырос на 0,2% и составил 104,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,22%, поднявшись до 487,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+1,5%), "Башнефть-07" (+0,9%) и "РЖД-23" (+0,56%), а в лидерах снижения - "Икс 5 Финанс БО-05" (-0,5%), "Мостотрест-07" (-0,25%) и "Внешэкономбанк-001Р-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания "Уралсиб" погасила биржевые облигации серии БО-14 объемом 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций ЛК "Уралсиб" на 9,95 млрд рублей, по всем из которых допущены дефолты. В первый раз компания допустила дефолт по своим облигациям в январе 2016 года. По бондам серии БО-14 компания допустила дефолт 14 марта - тогда она не смогла выплатить 9-й купон по бумагам на 22,44 млн рублей.