S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорды

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, а Dow Jones Industrial Average лишь немного не дотянул до важной психологической отметки в 20000 пунктов, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка реагировали на данные о росте занятости и заработной платы в США и заявления глав различных федеральных резервных банков (ФРБ).

За первую неделю 2017 года S&P 500 прибавил 1,7%, Dow Jones - 1%, Nasdaq - 2,6%.

Доллар продолжил подъем на фоне статданных, долларовый индекс ICE прибавил 0,7%, золото подешевело, поскольку быстрый рост заработной платы в США увеличивает вероятность скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью Fox Business TV, что хотела бы видеть три повышения процентной ставки ФРС в 2017 году. Она назвала статистику по рынку труда "очень приличной", добавив, что эти показатели подтверждают восстановление экономики и прогнозы.

По мнению Л.Местер, инфляция в США сейчас не представляет проблемы или угрозы, и ФРС обеспечит усиление инфляции до таргетируемых 2% за ближайшие два года.

Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер полагает, что процентные ставки могут подниматься "более резко, чем ожидают рынки".

Президент чикагского ФРБ Чарльз Эванс уверен, что экономическая конъюнктура позволит ФРС повысить ставки в 2017 году дважды, при этом он не исключает и третьего повышения стоимости кредитования.

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $45,2 млрд с пересмотренных $42,4 млрд в октябре, но оказался ниже прогнозов.

"Данные о занятости были недостаточно сильными для того, чтобы ФРС подняла ставки больше, чем планировалось, но в то же время и не столь плачевными, чтобы тревожиться о состоянии экономики. Рынкам обычно нравится, когда данные приходятся на середину диапазона", - считает старший рыночный аналитик Voya Financial Кэрин Кавано.

Цена бумаг фармацевтической компании Amgen Inc. увеличилась на 2,5% благодаря судебному запрету на продажу в США препаратов конкурирующих фирм Sanofi и Regeneron для снижения холестерина.

Курс акций ритейлера G-III Apparel опустился на 3% после ухудшения оценки прибыли за четвертый квартал и год в целом.

Акции Verizon Communications Inc. и Wal-Mart Stores Inc. подешевели на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 6 января поднялся на 64,51 пункта (0,32%) - до 19963,80 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,98 пункта (0,35%) - до 2276,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 33,12 пункта (0,60%) и составил 5521,06 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, следуя за пятничной динамикой американского рынка акций, пишет MarketWatch.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с праздничным днем (День совершеннолетия).

Торги на азиатских фондовых биржах, характеризовавшиеся низкой ликвидностью в праздничный период, возвращаются к нормальным условиям, отмечают эксперты.

"Американские фондовые индексы выросли в пятницу, и это определило динамику азиатского рынка акций, - отмечает аналитик IG Group Цзини Пань. - Рост в США был обусловлен данными по рынку труда, и в частности, данными о росте зарплат".

Согласно данным министерства труда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике в декабре 2016 года увеличилось на 156 тыс. Аналитики, опрошенные различными агентствами и изданиями, в среднем ожидали роста на 175-180 тыс.

Уровень безработицы в США в прошлом месяце поднялся с 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, до 4,7%, что соответствовало ожиданиям рынка.

Темпы повышения заработной платы в США в декабре были максимальными с июня 2009 года - 2,9% в годовом выражении.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен, а также цен производителей в Китае, которые будут опубликованы во вторник.

Помимо этого, инвесторы сфокусированы на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января, и вероятно, будут занимать выжидательную позицию в ближайшее время.

"Я думаю, рынки ожидают от Трампа слишком многого, - отметил трейдер CMC Markets Алекс Фербер. - Неопределенность, связанная с политикой Трампа, очень высока, однако рынки почему-то игнорируют это".

Акции PetroChina на торгах в Гонконге в понедельник подорожали на 2,2%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,9%.

Австралийский рынок акций демонстрирует уверенный подъем в понедельник вслед за котировками бумаг банков. Акции четырех крупнейших банков страны Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking Group подорожали в ходе торгов соответственно на 1,5%, 1,3%, 1,7% и 1,2%.

Цены на нефть перешли к снижению в понедельник из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК опустился на 0,3% - до $56,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $53,76 за баррель.

Первую неделю 2017 года цены на нефть, двигаясь разнонаправленно, завершили в небольшом - всего на 0,5% - плюсе благодаря прогнозам, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года $58.

В четверг стало известно о падении на последней неделе 2016 года резервов нефти в США сразу на 7 млн баррелей (правда, запасы нефтепродуктов выросли еще более значительно).

В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производствам нефти. Саудовская Аравия, сообщила The Wall Street Journal, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен.

В то же время резервные реальные показатели добычи, публикуемые различными независимыми источниками, начнут поступать только в начале февраля. Мониторинговая комиссия, созданная добывающими странами для контроля за реализацией соглашения, проведет свое первое заседание 21 января.

Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре, свидетельствуют данные Thomson Reuters Oil Flows. Это позволяет Ирану наращивать экспорт.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по снижению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны в стране.

Снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти.

Baker Huges сообщила в пятницу об очередном увеличении числа нефтяных буровых в США, на этот раз на 4 единицы - до 529.

В целом США могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, однако это лишь частично снизит эффект от коллективных действий стран ОПЕК и России, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.