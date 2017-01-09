.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доллар будет удерживаться под отметкой 60 рублей - InstaForex
.
09 января 2017 года 09:23
Доллар будет удерживаться под отметкой 60 рублей - InstaForex
"Несмотря на неопределившуюся нефть Brent, которая в пятницу не смогла определиться с направлением, наша валюта продолжает ставить рекорды. Причем недавние покупки рубля – заслуга преимущественно иностранных инвесторов, тогда как российские игроки полноценно возвращаются на рынок на этой неделе. Повышение привлекательности рубля в глазах зарубежных трейдеров – признак надежды на отмену антироссийских санкций после прихода Трампа. И это может стать одним из долгосрочных факторов поддержки для рубля, если новый президент США в ближайшие месяцы намекнет на перспективы снятия ограничений, - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. - Если же говорить о нефтяном драйвере, то здесь скорее имеет место укрепление российской валюты авансом в надежде на соблюдение договоренностей ОПЕК. Пока и на этом "фронте" все выглядит благополучно: пытаясь задать тон своим коллегам, саудиты сообщили, что за первую неделю января уже урезали добычу на 486 тыс. барр./сутки. Так, в кратко- и среднесрочной перспективах наша валюта может попытаться проверить на прочность уровень 59 руб., но даже если импульса не хватит, доллар в ближайшие дни вряд ли сможет уверенно закрепиться над 60 руб., если Brent не вернется под 66 долл./баррель".
.
09 января 2017 года 12:35
Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут - Локо-Банк
"Сейчас многие не верят в действия ОПЕК по сокращению добычи, поэтому нефтедобывающие страны для улучшения ситуации должны подтвердить свое соглашение реальными действиями. Конечно, не стоило этого ожидать в первой декаде января, но сейчас нефтяной и валютный рынки находятся под властью эмоций.... читать дальше
.09 января 2017 года 12:12
"В начале торгов сегодня курс рубля тяготел к уровню 60 за доллар, торгуясь утром на отметке 59,92. Мы полагаем, что в условиях, когда нефть, вероятно, будет сохраняться в коридоре 65-67 долларов/баррель в ближайшее время, рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке в 60 руб./доллар", -... читать дальше
.09 января 2017 года 11:42
ефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:23
Курс рубля обеспечивает "префам" Сургутнефтегаза привлекательные дивиденды за 2017 год - Sberbank CIB
"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) по итогам 2016 года получил чистый убыток на уровне $1,4-1,6 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, исходя из ожидаемого чистого убытка, дивиденды на... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 10:42
"Если не произойдет выраженного ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, рубль способен укрепиться еще на 3% относительно бивалютной корзины. Тренд на укрепление российской валюты остается в силе, процентные ставки способствуют развитию carry trade, а ожидания нормализации отношений с США... читать дальше
.09 января 2017 года 10:29
"Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление (видимо, к целям 58 рублей за доллар или ниже в течение января-февраля). Предположительно, заметный отскок вверх доллара и евро по отношению к рублю 30 декабря не будет иметь... читать дальше
.09 января 2017 года 10:20
Москва. 9 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в начале торгов понедельника; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося снижения мировых цен на нефть. читать дальше
.09 января 2017 года 10:11
"Сегодня ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам. По итогам дня ожидаем рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.09 января 2017 года 09:59
Москва. 9 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.09 января 2017 года 09:57
Умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы на продолжение роста на российском рынке акций - КИТ Финанс Брокер
окальный рынок будет постепенно входить в рабочий режим. Несмотря на распродажи на прошлой неделе, предпосылок для глубокой коррекции не сформировано. При этом умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы увидеть продолжение роста на российском рынке акций, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс... читать дальше
.09 января 2017 года 09:53
о мнению аналитиков ИК "Атон", торги понедельника российский рынок акций начнет с повышения примерно на 0,3%. читать дальше
.09 января 2017 года 09:50
В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное открытие рынка акций в России. Внешний фон благоприятен. читать дальше
.09 января 2017 года 09:44
"На мой взгляд, в первой половине дня за счет влияния позитивного внешнего фона индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику, прибавив около 0,2-0,4%. Напомню, что в рамках пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ вырос почти на 0,5%. На валютном рынке из-за влияния крепкого... читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.