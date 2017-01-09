Индекс ММВБ попытается отыграть понесенные в конце прошлой недели потери - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $57 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть понесенные в конце прошлой недели потери при активизации действий инвесторов, возвращающихся с новогодних каникул", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.