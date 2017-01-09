С особым вниманием нефтяные трейдеры следят за действиями стран ОПЕК+ - eToro

Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова "покуситься" на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр., набрав 0,35%, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Сейчас на рынке "черного золота" присутствует немало факторов влияния. Причем многие из них сопровождаются неопределенностью. Безусловно, с особым вниманием трейдеры следят за действиями стран ОПЕК+, которые с 1 января дружно приступили к сокращению добычи. На этом "фронте" подвешенное состояние будет сохраняться как минимум до начала-середины февраля, когда начнут появляться первые январские данные об успехах производителей. Причем это будут исследования отдельных агентств, которые, возможно, будут разниться и еще больше запутывать рынок. Момент истины наступит, когда страны сами обнародуют свои цифры по добыче.

Пока все выглядит благоприятно – Саудовская Аравия отчиталась о сокращении производства почти на 500 тыс. барр./сутки до 10,058 млн барр. за первую неделю января. А в минувший четверг Ирак сообщил, что приступил к снижению добычи.

"Так что на данном этапе есть предпосылки соблюдения и в конечном итоге выполнения оговоренных условий, что будет и далее поддерживать цены. Хотя излишнего оптимизма в этом вопросе, на наш взгляд, проявлять не стоит. Поддержку Brent сейчас оказывает и сезонное повышение спроса на топливо. Особенно этой зимой, которая оказалась довольно холодной и снежной. Так, низкие температуры вполне могут поддержать спрос на "черное золото" вплоть до конца февраля. А главной угрозой для дальнейшего удорожания актива остаются американские сланцевики, которые продолжают вводить в эксплуатацию новые установки (+3 на прошлой неделе). Впрочем, пик активности индустрии может прийтись на уровни Brent выше 60, и потому даже в случае весьма уверенных попыток пробоя этой отметки надолго за пределами данного рубежа цена вряд ли задержится", - считает специалист eToro.