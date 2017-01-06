Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте на внешнем негативе

Москва. 6 января. Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода статистики в США; индекс ММВБ просел в пятницу в район 2210 пунктов, хотя неделя начиналась с обновления исторического максимума (выше 2290 пунктов).

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 2213,93 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1172,59 пункта (-0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар за день подрос до 59,48 рубля (+0,03 рубля).

По итогам короткой межпраздничной недели индекс ММВБ просел на 0,8%, индекс РТС прибавил 1,8% на фоне укрепления рубля (доллар за неделю упал на 1,79 рубля, обновив минимум с июля 2015г).

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Мосбиржи" (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%).

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,9% "префы").

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), минусует Европа (DAX, S&P350 теряют в пределах 0,2%, FTSE подрос на 0,1%), стагнирует Америка (индекс S&P 500 вырос всего на 0,02%) и просела нефть.

Согласно вышедшим в пятницу данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца и выросли на 2,3% в годовом выражении, при прогнозах снижения на 0,4% и роста на 1,9% соответственно.

Безработица в США в декабре поднялась с 4,6% до 4,7%, как и ожидалось, а число рабочих мест выросло на 156 тыс. при прогнозах роста на 175-180 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до $45,2 млрд, тогда как ожидалось увеличение до $45,4 млрд.

Статистика из США вызвала укрепление доллара к евро на Forex, что чуть позже оказало давление на нефтяные цены, которые ушли в "минус".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $56,7 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $53,71 за баррель (-0,1%).

Ранее поддержку ценам оказали новости, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, о чем сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

В конце ноября государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля. С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.

Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский, новостной фон поддерживает цены Brent в области $55-60 за баррель, первая неделя года завершается без существенных изменений, вблизи 18-месячных максимумов. С момента решения ОПЕК сократить добычу нефть выросла на 27%. и на рынке ряд участников, безусловно, только и ищут повод для фиксации прибыли. Поэтому для продолжения роста нефти новостной фон должен оставаться абсолютно позитивным.

На неделе прозвучали заявления со стороны представителей нефтяной отрасли Ливии о планах открыть свой самый крупнейший порт для экспортных поставок и нарастить добычу на 120 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году Ливия панирует удвоить добычу, поэтому цены немного откатились вниз.

Однако после известий, что добыча в Нигерии снова сократилась, Кувейт снизил производство на 130 тыс. б/с, согласно договоренностям, а представители саудовской Aramco уведомили потребителей в Азии о повышении цен и сокращении объемов поставок, стало понятно, что поводов для масштабных распродаж пока нет.

Первые выводы об эффективности мер ОПЕК можно будет сделать по итогам встречи комиссии за контролем сокращения добычи, которая состоится в середине января. До этого момента пребывание цен в области около $55-60 за баррель будет выглядеть вполне обоснованно.

Слабые данные Минтруда США могут стать поводом для коррекции американских индексов вниз. Однако анонсированные Дональдом Трампом налоговые льготы будут пока поддерживать долгосрочный тренд, и снижение можно рассматривать как повод для покупок, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-5,4%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,8%).

Подорожали бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,3%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,165 млрд руб. (из них 6,065 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).