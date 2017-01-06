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06 января 2017 года 19:24

Изменения рубля к доллару и евро в пятницу вечером незначительные на фоне легкого снижения нефти

Москва. 6 января. Изменения курса доллара США и евро к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу незначительные на фоне легкого снижения мировых цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,48 руб./$1 в 18:50 МСК, что всего на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,9125 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,4 копейки, до 61,025 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро 6 января связаны с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках. Так, в первой половине дня цены на нефть росли, отыгрывая данные о снижении запасов в США и информацию о сокращении добычи Саудовской Аравией, что позитивно сказывалось на динамике российского рубля. Вместе с тем во второй половине дня цены на нефть перешли к легкому снижению на фоне данных по рынку труда США, способствовавших укреплению курса доллара. В итоге рубль к вечеру растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск опустился на 0,3% - до $56,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,06% - до $53,73 за баррель.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в декабре 2016 года на 156 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные различными агентствами и изданиями, в среднем ожидали роста на 175-180 тыс. Уровень безработицы в США в прошлом месяце поднялся с 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, до 4,7%, что соответствовало ожиданиям рынка. Между тем темпы повышения заработной платы в США в декабре были максимальными с июня 2009 года - 2,9% в годовом выражении.

Американские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно в пятницу, участники рынка реагируют на данные о росте занятости и заработной платы в США и заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер. Вместе с тем рынок акций США завершает сокращенную из-за новогодних празднований неделю в плюсе. Доллар продолжил подъем на рынке Forex на фоне статданных, золото дешевеет, поскольку быстрый рост заработной платы в США увеличивает вероятность скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Л.Местер заявила в интервью Fox Business TV, что хотела бы видеть три повышения процентной ставки ФРС в 2017 году. Она назвала статистику по рынку труда "очень приличной", добавив, что эти показатели подтверждают восстановление экономики и прогнозы. По мнению Л.Местер, инфляция в США сейчас не представляет проблемы или угрозы, и ФРС обеспечит усиление инфляции до таргетируемых 2% за ближайшие два года.

По словам аналитика компании "Альпари" Владислава Антонова, нефть выше $50 за баррель и кэрри трейд оказались лучшими средствами для укрепления российской валюты в 2016 году. Уровень в 60 рублей за доллар уверено пройден. Теперь доллару открылась дорога к отметке 56 рублей. С учетом будущих восходящих коррекций, цена должна к нему приблизиться к середине февраля. Пока цена не достигнет уровня 56 рублей, по паре "доллар/рубль" будут преобладать прогнозы на снижение. При снижении курса доллара ниже 60 рублей вспоминаются обещания ЦБ РФ выйти на рынок с целью пополнения ЗВР. Последний раз Банк России покупал валюту в 2015 году. Регулятор начал проводить интервенции в мае, когда курс доллара снизился до 50 рублей. Ежедневно регулятор покупал по $100-200 млн. В мае-июле 2015 года ЦБ купил $10,1 млрд. Очевидно, что $200 млн - не такая большая сумма при дневном обороте больше $3 млрд.

"С середины ноября 2016 года повышательный тренд по рублю и нефти устойчивые. И при этом с высокой вероятностью ЦБ не выйдет на рынок с валютными интервенциями в январе. Мегарегулятор дождется инаугурации Дональда Трампа и посмотрит за тем, как будет исполняться нефтедобывающими странами решение ОПЕК о сокращении добычи, чтобы оценить потенциал роста цен на нефть", - считает В.Антонов.

В свою очередь аналитик компании Forex Club Валерий Полховский отмечает, что российский рубль укрепляется под влиянием растущей нефти, которая находится вблизи 18-месячных максимумов и обладают еще потенциалом для роста. "Вместе с тем наблюдаемое в настоящее время укрепление рубля вряд ли продолжится. Представители Банка России уже давали понять, что 59 рублей за доллар - это болевой порог для экономики. Дальнейшее укрепление национальной валюты может спровоцировать интервенции со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения золотовалютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, мы пока закрепимся в диапазоне 59-61 рубль за доллар", - полагает В.Полховский.

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:50 МСК пятницы снизился на 30,87 копейки по отношению к 5 января и составил 59,4416 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 87,709 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 18:50 МСК пятницы снизился на 9,26 копейки по отношению к 5 января и составил 62,9385 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR55,568 млн.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.


Опубликовано: /Финмаркет/
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