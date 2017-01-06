Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти

Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,88 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,55 копейки, до 60,955 рубля.

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 6 января связан с продолжающимся повышением мировых цен на нефть, которые позитивно отреагировали на данные о снижении запасов в США и информацию о сокращении добычи Саудовской Аравией. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск поднялась на 0,76% - до $57,32 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,67% - до $54,12 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 7,05 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами, по которым объем добываемой в стране нефти должен сократиться не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. По словам источника, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках соглашения ОПЕК.

По словам аналитика компании "Альпари" Владислава Антонова, нефть выше $50 за баррель и кэрри трейд оказались лучшими средствами для укрепления российской валюты в 2016 году. Уровень в 60 рублей за доллар уверено пройден. Теперь доллару открылась дорога к отметке 56 рублей. С учетом будущих восходящих коррекций, цена должна к нему приблизиться к середине февраля. Пока цена не достигнет уровня 56 рублей, по паре "доллар/рубль" будут преобладать прогнозы на снижение. При снижении курса доллара ниже 60 рублей вспоминаются обещания ЦБ РФ выйти на рынок с целью пополнения ЗВР. Последний раз Банк России покупал валюту в 2015 году. Регулятор начал проводить интервенции в мае, когда курс доллара снизился до 50 рублей. Ежедневно регулятор покупал по $100-200 млн. В мае-июле 2015 года ЦБ купил $10,1 млрд. Очевидно, что $200 млн - не такая большая сумма при дневном обороте больше $3 млрд.

"С середины ноября 2016 года повышательный тренд по рублю и нефти устойчивые. И при этом с высокой вероятностью ЦБ не выйдет на рынок с валютными интервенциями в январе. Мегарегулятор дождется инаугурации Дональда Трампа и посмотрит за тем, как будет исполняться нефтедобывающими странами решение ОПЕК о сокращении добычи, чтобы оценить потенциал роста цен на нефть", - считает В.Антонов.

В свою очередь аналитик компании Forex Club Валерий Полховский отмечает, что российский рубль укрепляется под влиянием нескольких факторов. Во-первых, цены на нефть находятся вблизи 18-месячных максимумов и обладают еще потенциалом для роста. Во-вторых, доллар в настоящий момент ослабевает вдоль всего мирового валютного рынка. Есть некоторая неопределенность в ожидании инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, ФРС сигналит участникам валютного рынка, что значительное укрепление доллара может спровоцировать замедление экономического роста и более медленное повышение ставки.

"Вместе с тем наблюдаемое в настоящее время укрепление рубля вряд ли продолжится. Представители Банка России уже давали понять, что 59 рублей за доллар - это болевой порог для экономики. Дальнейшее укрепление национальной валюты может спровоцировать интервенции со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения золотовалютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, мы пока закрепимся в диапазоне 59-61 рубль за доллар", - полагает В.Полховский.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.