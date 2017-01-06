Citi снизил рейтинг ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок

Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $8,4 до $9,5 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $9,48 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,35 за штуку.