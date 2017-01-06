.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс юаня определяет настроения - Forexite
.
ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
С Новым годом и Рождеством!
Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия. Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом...
 
Инфляция в 2016 году замедлилась до минимального уровня в истории России - 5,4%
Инфляция в РФ в декабре 2016 года, по предварительным данным, составила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре и октябре потребительские цены также выросли на 0,4%. В декабре 2015 года - 0,8% В целом за 2016 год...
 
Вашингтон придумал новые санкции против России
Администрация президента США Барака Обамы вчера объявила об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Как заявил Б.Обама, новые санкции в отношении России вводятся...
 
06 января 2017 года 12:45

Курс юаня определяет настроения - Forexite

"Поведение курса доллар США/китайский юань продолжает определять настроения на рынке форекс, - отмечают аналитики Forexite. - Сегодня курс юаня несколько ослаб после двух дней стремительного укрепления. Как следствие, под давлением оказался и курс иены. Курс доллар/иена вырос с уровня 115.06 до 116.37. Курс доллара несколько вырос и против других валют. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.0611 до 1.0573. Курс фунт/доллар упал с отметки 1.2428 до 1.2372. Все внимание инвесторов сегодня сосредоточено на публикации обзора состояния рынка труда в США за декабрь".

Опубликовано: /Forexite/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 января 2017 года 19:24
Изменения рубля к доллару и евро в пятницу вечером незначительные на фоне легкого снижения нефти
Москва. 6 января. Изменения курса доллара США и евро к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу незначительные на фоне легкого снижения мировых цен на нефть.    читать дальше
.
06 января 2017 года 19:20
Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте на внешнем негативе
Москва. 6 января. Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода статистики в США; индекс ММВБ просел в пятницу в район 2210 пунктов, хотя неделя начиналась с обновления исторического максимума (выше 2290 пунктов).    читать дальше
.
06 января 2017 года 15:23
Есть надежда на улучшение динамики отечественных акций к закрытию торгов - ИК Еврофинансы
оссийские биржи к 14:00 снижались на 0,78% по каждому из индексов, но, по мнению эксперта ИК Еврофинансы Людмилы Моисеевой, есть надежда на улучшение динамики к закрытию торгов, имея в виду растущий тренд по нефтяным ценам (если утром Brent и Light шли по 56,69 и 53,59, то к 14:00 уже по 57,39 и...    читать дальше
.
06 января 2017 года 15:20
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.    читать дальше
.
06 января 2017 года 14:59
Citi снизил рейтинг ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $8,4 до $9,5 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
06 января 2017 года 11:29
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми площадками, поддержку рублевому индексу ММВБ оказывает локальное ослабление рубля.    читать дальше
.
06 января 2017 года 10:14
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы, рубль укрепляется к бивалютной корзине
Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть.    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:44
Сегодня в начале торгов возможно краткосрочное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"
"В четверг индекс РТС закрылся в небольшом плюсе, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были отрицательными, - отмечают аналитики ИФ "Олма". - Так, акции Татнефти (TATN) снизились на 5,0%, Магнита (MGNT) – на 3,1%, Лукойла (LKOH) – на 2,9%, Новатэка (NVTK) – на 2,4%,...    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились незначительно, нефть слабо дешевеет после скачка накануне
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров.    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:19
Давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций - Forexite
ндекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций....    читать дальше
.
05 января 2017 года 19:46
Индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года - ИК "ФИНАМ"
"Ирак начал сокращать добычу нефти в соответствии с вступившим в силу соглашением ОПЕК, сообщили в четверг СМИ со ссылкой на министра нефти Ирака Джабар аль-Лаиби. Эта новость приостановила снижение котировок "черного золота", а потом и вовсе развернула их к росту, что, в свою очередь, стало...    читать дальше
.
05 января 2017 года 19:20
Рынок акций в четверг упал к уровням недельной давности по ММВБ из-за укрепления рубля на растущей нефти
Москва. 5 января. Рынок акций РФ в четверг растерял весь рост начала января и вернулся к уровням недельной давности по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля на фоне растущей нефти и стагнации мировых фондовых площадок.    читать дальше
.
05 января 2017 года 19:15
Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти, доллар нацелился на 59 руб.
Москва. 5 января. Доллар США и евро снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в четверг, доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1 и устремился к 59 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.    читать дальше
.
05 января 2017 года 17:51
После выхода данных по рабочим местам в США доллар вновь под давлением - Forexite
урс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара вновь...    читать дальше
.
05 января 2017 года 16:02
Снижение фондовых индексов может сохраниться до конца дня - ИК Еврофинансы
крепление рубля и соответствующее снижение привлекательности рублевых активов, возможно, сохранится вплоть до завершения сессии, предполагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.