Курс юаня определяет настроения - Forexite

"Поведение курса доллар США/китайский юань продолжает определять настроения на рынке форекс, - отмечают аналитики Forexite. - Сегодня курс юаня несколько ослаб после двух дней стремительного укрепления. Как следствие, под давлением оказался и курс иены. Курс доллар/иена вырос с уровня 115.06 до 116.37. Курс доллара несколько вырос и против других валют. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.0611 до 1.0573. Курс фунт/доллар упал с отметки 1.2428 до 1.2372. Все внимание инвесторов сегодня сосредоточено на публикации обзора состояния рынка труда в США за декабрь".