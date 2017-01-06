Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля

Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми площадками, поддержку рублевому индексу ММВБ оказывает локальное ослабление рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2224,37 пункта (+0,2%), индекс РТС просел до 1174,69 пункта (-0,5%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар подрос до 59,67 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,7% "префы").

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), минусуют Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют по 0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией.

Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $56,66 за баррель (-0,4% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $53,57 за баррель (-0,4%).

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

В конце ноября государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля. С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.

Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на падение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей. Однако недельное увеличение запасов бензина и дистиллятов существенно превзошло прогнозы (в 8-10 раз), из-за чего первая реакция нефтяного рынка оказалась негативной.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский, нефть просела на достаточно негативном отчете по коммерческим запасам нефтепродуктов в подземных хранилищах США. В частности, резкий рост запасов бензина говорит об уменьшении потребления в США, а это, безусловно, негативный сигнал для нефти, которая находится вблизи 18-месячных максимумов. Однако данные по запасам все-таки краткосрочный фактор, а долгосрочные (ОПЕК сокращает добычу) - поддерживают рост цен. Саудовская Аравия уведомила потребителей о повышении цен и снижении предложения на азиатском рынке. Соответственно, на относительно низких ценовых уровнях контракты Brent могут быть интересны для длинных позиций (например, в районе $54,5 за баррель).

В пятницу в 16:30 МСК в США выйдут данные по рынку труда за декабрь. Инвесторы прогнозируют рост числа занятых на 170 тыс. Учитывая, что аналогичный показатель, по версии ADP, зафиксировал рост числа работающих всего на 150 тыс., можно ожидать, что официальные данные от Бюро трудовой статистики окажутся хуже прогнозов. Индексы в США сейчас находятся вблизи исторических максимумов, и слабый отчет может стать поводом для коррекции вниз. Однако анонсированные Дональдом Трампом налоговые льготы будут пока поддерживать долгосрочный тренд, и снижение можно рассматривать как повод для покупок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "ПРОТЕКа" (MOEX: PRTK) (+1,1%).

Подешевели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,472 млрд руб. (из них 1,073 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).