Рынки рассчитывают на рост цен на золото в ожидании китайского Нового года - ИК Еврофинансы

Цены на золото пытаются расти, так, утром вчера золото торговалось по 1177,30, к 14:00 по 1172,2, утром сегодня по 1177,0 долл. за тр. унцию. Рынки рассчитывают, что спрос на физическое золото в Китае повысится в ожидании китайского Нового года (28 января). Остается и такой классический фактор роста, как актив- убежище.