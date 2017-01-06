Сегодня в начале торгов возможно краткосрочное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В четверг индекс РТС закрылся в небольшом плюсе, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были отрицательными, - отмечают аналитики ИФ "Олма". - Так, акции Татнефти (TATN) снизились на 5,0%, Магнита (MGNT) – на 3,1%, Лукойла (LKOH) – на 2,9%, Новатэка (NVTK) – на 2,4%, Сбербанка (SBER) – на 2,3%, ВТБ (VTBR) – на 2,3%, Газпрома (GAZP) – на 2,3%. В четверг Белоруссия сообщила о решении повысить с 1 февраля тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам страны. Данная новость негативно отразилась на стоимости российских нефтяных компаний. Во втором эшелоне было также отмечено снижение в акциях ТГК-14 (TGKN) на 3,6%, ТГК-1 (TGKA) – на 3,2%, МРСК Центра (MRKC) – на 3,0%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 2,6%. Фондовые индексы США закрылись практически без изменений, фьючерсы на индексы США также не показывают какой либо выраженной динамики. Европейские фондовые индексы закрылись в символическом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения. Сегодня в начале торгов возможно краткосрочное повышение по индексу РТС. Однако общий фон остается достаточно негативным. К тому же текущее укрепление рубля снижает конкурентоспособность российских экспортеров. На валютном рынке в начале торгов возможна остановка тенденции укрепления рубля".