Фондовые индексы США изменились незначительно, нефть слабо дешевеет после скачка накануне

Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров.

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно в четверг на неоднородных сигналах в отношении американского рынка труда, а также разочаровывающих данных о продажах ритейлеров в праздничный период, сообщает MarketWatch.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 28 тыс. и составило 235 тыс., достигнув минимума за два месяца.

Еженедельное число новых заявок на пособие по безработице в США остается ниже отметки в 300 тыс. уже 96 недель подряд - это самый длительный период с 70-х годов, что говорит об активном росте рынка труда. Показатель прошлой недели близок к 233 тыс., отмеченным в середине ноября - минимуму за 40 лет.

Тем временем, данные аналитической компании ADP Inc., также опубликованные в четверг, указали на ослабление темпов роста количества рабочих мест в частном секторе США.

По оценкам ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре увеличилось на 153 тыс. после скачка на 215 тыс. в ноябре. Эксперты, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 172 тыс.

"Темпы роста занятости в США остаются высокими, но все же замедляются", - отмечает главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди.

В крупных компаниях частного сектора число рабочих мест увеличилось в декабре на 63 тыс., в средних компаниях - на 71 тыс., в малом бизнесе - на 18 тыс., свидетельствуют данные ADP.

Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Акции американской сети универмагов Macy's Inc. подешевели по итогам торгов в четверг на 14%. Ранее на этой неделе компания предупредила о крупных сокращениях рабочих мест и закрытии магазинов, зафиксировав слабые результаты по итогам праздничного сезона.

Сопоставимые продажи Macy's в праздничный период (ноябрь-декабрь 2016 года) сократились на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Другая американская сеть универмагов - Kohl's - также объявила о сокращении сопоставимых продаж в ноябре-декабре прошлого года на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Акции Kohl's рухнули в цене на 19%.

Тем временем акции Sears Holdings Corp. подорожали на 0,3%. Американский ритейлер, испытывающий финансовые трудности, сообщил о продаже принадлежащего ему бренда Craftsman за $900 млн компании Stanley Black & Decker Inc. Sears также объявил о планах закрытия порядка 150 неприбыльных магазинов.

Стоимость акций консалтинговой компании CEB Inc. взлетела на 21% после того, как стало известно о ее покупке исследовательской группой Gartner Inc., специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий.

Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. подорожали на 0,1%. Чистая прибыль американской сети аптек в первом финансовом квартале, завершившемся в ноябре 2016 года, сократилась до $1,054 млрд, или $0,97 на акцию, по сравнению с $1,11 млрд, или $1,01 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль Walgreens без учета разовых факторов составила $1,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов, на уровне $1,09 на акцию.

Выручка компании в минувшем квартале составила $28,5 млрд, не оправдав средний прогноз аналитиков на уровне $29,2 млрд.

Акции американского производителя семян Monsanto подорожали на 0,2%. Компания, находящаяся в процессе слияния с немецкой Bayer, вернулась на прибыльный уровень в первом финквартале, завершившемся в ноябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,2% - до 19899,29 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,1%, составив 2269 пунктов.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,2% - до 5487,94 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Негативом для японского рынка стало резкое укрепление иены по итогам торгов в четверг, составившее 1,6%. Иена дешевеет в пятницу, однако существенное увеличение ее курса за последние дни оказывает давление на акции японских экспортеров.

Ослаблению доллара способствовал опубликованный ранее на этой неделе протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором было отмечено наличие "существенной неопределенности" в отношении возможных последствий политики избранного президента США Дональда Трампа для экономики страны.

Руководство Федрезерва "указало на ряд рисков, реализация которых может потребовать изменения политики ФРС по сравнению с ожидаемым в настоящее время направлением", говорится в протоколе.

В настоящее время руководители американского ЦБ ожидают постепенного повышения базовой процентной ставки, но отмечают риск того, что им придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции.

Акции Nissan подешевели в ходе торгов в пятницу на 2%, Honda - на 1,8%, Mitsubishi Motors - на 2,5%.

Котировки бумаг японских финкомпаний также снижаются: цена акций T&D Holdings опустилась на 3%, Sompo - на 0,4%.

Стоимость бумаг Toyota Motor упала на 1,6% на фоне критики избранным президентом США Дональдом Трампом плана японского производителя по выпуску автомобилей Corolla на предприятии в Мексике.

Акции Mazda Motor, которая также имеет завод в Мексике, подешевели на 3,1%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics выросли в цене на 2% благодаря хорошей отчетности производителя электроники, а также сильному прогнозу.

Нефть слабо дешевеет в пятницу после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 мск опустилась на $0,1 (0,18%) - до $56,79 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,76%) - до $56,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $53,68 за баррель. Контракт подорожал на $0,5 (0,94%) - до $53,76 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник.

Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.

Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.

"Любые сигналы того, что ОПЕК не выполняет условия, может вызвать каскадные продажи, поскольку спекулянты начнут ликвидировать позиции", - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. "Это довольно шаткая ситуация", - говорит эксперт.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.