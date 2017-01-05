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05 января 2017 года 19:20

Рынок акций в четверг упал к уровням недельной давности по ММВБ из-за укрепления рубля на растущей нефти

Москва. 5 января. Рынок акций РФ в четверг растерял весь рост начала января и вернулся к уровням недельной давности по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля на фоне растущей нефти и стагнации мировых фондовых площадок.

По итогам торгов в четверг индекс ММВБ упал до 2220,35 пункта (-1,9%), индекс РТС составил 1180,31 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар подешевел до 59,27 рубля (-1,19 рубля), минимум дня - 59,17 руб./$1 - уровень июля 2015 года.

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5% и -3,4% "префы").

Выросли бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%).

В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просели Япония и Китай), топчется на месте Европа (FTSE подрос на 0,1%, S&P350, DAX теряют 0,1-0,2%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%), но вновь растет нефть.

В США в четверг вышла неплохая статистика по рынку труда, подогревающая ожидания роста ставок Федрезерва. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в последнюю неделю минувшего декабря сократилось до 235 тыс. при прогнозах снижения до 260 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2016 года не изменился, составив 57,2 пункта, как и в ноябре, тогда как эксперты ожидали снижения до 57,1 пункта.

Между тем, игроков разочаровали данные аналитической компании ADP, которые указали на ослабление темпов роста количества рабочих мест в частном секторе США в декабре. По оценкам ADP, число рабочих мест выросло на 153 тыс. после скачка на 215 тыс. в ноябре, а аналитики ожидали роста в среднем на 172 тыс. Официальные данные Минтруда США о безработице за декабрь выйдут в пятницу (ожидается рост на 183 тыс. мест).

На нефтяном рынке цены растут, несмотря на опасения роста добычи в Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $57 за баррель (+1% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $53,8 за баррель (+1%).

Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о снижении добычи, наращивает производство на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара и готовится возобновить работу крупного экспортного терминала Аз-Завия. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Тем временем, министерство нефтяной промышленности Ирака заявило в четверг о начале сокращения добычи нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК.

Кроме того, участники рынка следят за изменением запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 19:00 МСК, аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения запасов - на 2 млн баррелей.

По мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, добыча нефти в Ливии и Нигерии не является угрозой нефтяным ценам.

Нефть восстанавливается после снижения по мере того, как участники рынка оценивают рост добычи в Ливии и падение производства в Нигерии на фоне сокращающихся запасов в США.

Ситуация в Ливии сейчас внимательно отслеживается участниками рынка. Некоторые представители нефтяной отрасли этой страны заявляли об амбициозных планах удвоить добычу в 2017 году. Однако к этим заявлениям стоит относиться с некоторой долей скепсиса. В последние годы Ливия несколько раз пыталась существенно нарастить поставки на мировой рынок, но каждый раз эти планы срывались из-за боевых действий. До тех пор пока в стране не установится прочный мир, Ливия - это ненадежный поставщик и не может существенно закладываться в цены.

Кроме того, рост добычи в Ливии сейчас компенсируется очередным падением производства в Нигерии (в декабре оно сократилось на 310 тыс. б/с). Соглашение между вооруженными группировками и правительством, похоже, снова разваливается.

В целом, Ливия и Нигерия остаются очень проблемными поставщиками, и у рынка нет существенных поводов, чтобы ожидать изменения расклада сил на рынке и компенсации сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Саудовская Аравия уже неформально предупредила потребителей в Азии о сокращении поставок.

Учитывая, что коммерческие запасы в США падают, а увеличение числа активных буровых идет очень медленно даже при цене выше $50 за баррель, фундаментальные предпосылки для нахождения цен вблизи $60 за баррель остаются актуальными, считает В.Полховский.

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, ситуация на нефтяном рынке может проясниться не ранее 21-22 января, когда состоится заседание комитета ОПЕК, который следит за соблюдением соглашения от 30 ноября. Кроме того, важными будут выходящие 2-3 февраля данные по нефтедобыче за январь.

Премьер-министр Ирака отказывается представить отчет о сокращении добычи его страной в соответствии с соглашением в Вене, что подогревает скептический взгляд на нефть. Ирак в январе может наращивать экспорт вопреки ранее взятым обязательствам, однако механизма для его наказания у стран ОПЕК нет.

После соглашения нефтедобытчиков 30 ноября нефть вернулась в восходящий тренд, но негативным сигналом пока является неспособность Brent пробить в январе декабрьский максимум, а последний рывок наверх на $58,37 за баррель пока не подтвержден индикатором RSI. На уровне $59-60 и на уровне $62,5 за баррель находятся сильные сопротивления. В 2015 году после достижения отметки $62,5 за баррель котировки нефти нырнули вниз и снизились за пару недель до $52,6 за баррель. Следовательно, когда нефтяные цены достигают указанных уровней сопротивления, покупать акции опасно, а когда снижаются до $53 за баррель (такие цены были месяц назад), покупать акции - сравнительно безопасно.

Что касается российского рынка в целом, то инвестбанки в конце прошлого года повысили свои прогнозы по России на 2017 год. Аналитики Bank of America Merrill Lynch поставили на первое место по инвестиционной привлекательности среди развивающихся рынков Корею, а на втрое - Россию. Банк Credit Suisse рекомендует в этом году инвестировать в рубль. На фоне этого глобального оптимизма играть на понижение акций, не дожидаясь срыва нефтяных котировок в пике, не логично. Кроме того, скоро состоится встреча президента РФ Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом, где не исключены неожиданные договоренности о разделении сфер политических интересов. Например, что Украина и даже Прибалтика относятся к сферам интересов России, а Америка будет сама разбираться в отношениях с Китаем. После того, как "делить будет нечего", перспектива снятия с России западных санкций станет вполне осязаемой, считает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,2%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,4%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-2,4%).

Подорожали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,4% и +9,1% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,415 млрд руб. (из них 6,109 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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