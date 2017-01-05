Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти, доллар нацелился на 59 руб.

Москва. 5 января. Доллар США и евро снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в четверг, доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1 и устремился к 59 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,26 руб./$1 в 18:50 МСК, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,8275 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 90 копеек, до 60,865 рубля. Более заметное падение доллара к рублю по сравнению с евро объясняется восстановительной коррекцией европейской валюты против "американца" на мировом рынке Forex, где евро отвоевал порядка 1,1%, поднявшись до $1,06.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также низкой ликвидностью внутреннего валютного рынка в межпраздничный период, что позволяет игрокам легко сдвинуть курс в ту или иную сторону. Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, после чего у некоторых игроков сработали заявки "стоп-лосс", что лишь ускорило укрепление рубля, считают аналитики.

Цены на нефть растут в четверг второй день подряд на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК. Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.

В свою очередь совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась в декабре на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января. В четверг министерство нефтяной промышленности Ирака сообщило, что приступило к сокращению добычи нефти в соответствии с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти. Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми производителями, чтобы достичь баланса между спросом и предложением нефти, говорится в заявлении министерства со ссылкой на главу ведомства Джаббара аль-Лаиби.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подорожал на 1% - до $57,02 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 1,05% - до $53,82 за баррель.

Европейские фондовые индексы колеблются незначительно и разнонаправленно в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, до 365,50 пункта, приблизившись к максимуму за год. Британский FTSE 100 повысился на 0,1%, обновив исторический максимум шестую сессию подряд, французский CAC 40 и германский DAX опустились на ту же величину. Вместе с тем испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB поднялись на 0,2%. Евро в четверг подорожал почти на 1,1% после укрепления на 0,8% накануне, поскольку протокол Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что рост курса доллара тревожит ее руководителей больше, чем возможные задержки в повышении процентных ставок.

Руководство американского Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования. Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% годовых.

Фондовые индексы США также колеблются слабо и разнонаправленно в четверг на неоднородных сигналах в отношении американского рынка труда, а также разочаровывающих данных о продажах ритейлеров в праздничный период. Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 28 тыс. и составило 235 тыс., достигнув минимума за два месяца.

Тем временем, данные аналитической компании ADP Inc., также опубликованные в четверг, указали на ослабление темпов роста количества рабочих мест в частном секторе США. По оценкам ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре увеличилось на 153 тыс. после скачка на 215 тыс. в ноябре. Эксперты, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 172 тыс. Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

В связи с праздничными днями в России торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:50 МСК четверга снизился на 97,34 копейки по отношению к 4 января и составил 59,7776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 764,204 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 18:50 МСК четверга снизился на 42,14 копейки по отношению к 4 января и составил 63,0082 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR107,143 млн.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.