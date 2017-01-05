.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти, доллар нацелился на 59 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
С Новым годом и Рождеством!
Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия. Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом...
 
Инфляция в 2016 году замедлилась до минимального уровня в истории России - 5,4%
Инфляция в РФ в декабре 2016 года, по предварительным данным, составила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре и октябре потребительские цены также выросли на 0,4%. В декабре 2015 года - 0,8% В целом за 2016 год...
 
Вашингтон придумал новые санкции против России
Администрация президента США Барака Обамы вчера объявила об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Как заявил Б.Обама, новые санкции в отношении России вводятся...
 
05 января 2017 года 19:15

Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти, доллар нацелился на 59 руб.

Москва. 5 января. Доллар США и евро снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в четверг, доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1 и устремился к 59 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,26 руб./$1 в 18:50 МСК, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,8275 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 90 копеек, до 60,865 рубля. Более заметное падение доллара к рублю по сравнению с евро объясняется восстановительной коррекцией европейской валюты против "американца" на мировом рынке Forex, где евро отвоевал порядка 1,1%, поднявшись до $1,06.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также низкой ликвидностью внутреннего валютного рынка в межпраздничный период, что позволяет игрокам легко сдвинуть курс в ту или иную сторону. Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, после чего у некоторых игроков сработали заявки "стоп-лосс", что лишь ускорило укрепление рубля, считают аналитики.

Цены на нефть растут в четверг второй день подряд на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК. Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.

В свою очередь совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась в декабре на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января. В четверг министерство нефтяной промышленности Ирака сообщило, что приступило к сокращению добычи нефти в соответствии с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти. Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми производителями, чтобы достичь баланса между спросом и предложением нефти, говорится в заявлении министерства со ссылкой на главу ведомства Джаббара аль-Лаиби.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подорожал на 1% - до $57,02 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 1,05% - до $53,82 за баррель.

Европейские фондовые индексы колеблются незначительно и разнонаправленно в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, до 365,50 пункта, приблизившись к максимуму за год. Британский FTSE 100 повысился на 0,1%, обновив исторический максимум шестую сессию подряд, французский CAC 40 и германский DAX опустились на ту же величину. Вместе с тем испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB поднялись на 0,2%. Евро в четверг подорожал почти на 1,1% после укрепления на 0,8% накануне, поскольку протокол Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что рост курса доллара тревожит ее руководителей больше, чем возможные задержки в повышении процентных ставок.

Руководство американского Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования. Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% годовых.

Фондовые индексы США также колеблются слабо и разнонаправленно в четверг на неоднородных сигналах в отношении американского рынка труда, а также разочаровывающих данных о продажах ритейлеров в праздничный период. Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 28 тыс. и составило 235 тыс., достигнув минимума за два месяца.

Тем временем, данные аналитической компании ADP Inc., также опубликованные в четверг, указали на ослабление темпов роста количества рабочих мест в частном секторе США. По оценкам ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре увеличилось на 153 тыс. после скачка на 215 тыс. в ноябре. Эксперты, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 172 тыс. Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

В связи с праздничными днями в России торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:50 МСК четверга снизился на 97,34 копейки по отношению к 4 января и составил 59,7776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 764,204 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 18:50 МСК четверга снизился на 42,14 копейки по отношению к 4 января и составил 63,0082 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR107,143 млн.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 января 2017 года 19:24
Изменения рубля к доллару и евро в пятницу вечером незначительные на фоне легкого снижения нефти
Москва. 6 января. Изменения курса доллара США и евро к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу незначительные на фоне легкого снижения мировых цен на нефть.    читать дальше
.
06 января 2017 года 19:20
Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте на внешнем негативе
Москва. 6 января. Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода статистики в США; индекс ММВБ просел в пятницу в район 2210 пунктов, хотя неделя начиналась с обновления исторического максимума (выше 2290 пунктов).    читать дальше
.
06 января 2017 года 15:23
Есть надежда на улучшение динамики отечественных акций к закрытию торгов - ИК Еврофинансы
оссийские биржи к 14:00 снижались на 0,78% по каждому из индексов, но, по мнению эксперта ИК Еврофинансы Людмилы Моисеевой, есть надежда на улучшение динамики к закрытию торгов, имея в виду растущий тренд по нефтяным ценам (если утром Brent и Light шли по 56,69 и 53,59, то к 14:00 уже по 57,39 и...    читать дальше
.
06 января 2017 года 15:20
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.    читать дальше
.
06 января 2017 года 14:59
Citi снизил рейтинг ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $8,4 до $9,5 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
06 января 2017 года 12:45
Курс юаня определяет настроения - Forexite
"Поведение курса доллар США/китайский юань продолжает определять настроения на рынке форекс, - отмечают аналитики Forexite. - Сегодня курс юаня несколько ослаб после двух дней стремительного укрепления. Как следствие, под давлением оказался и курс иены. Курс доллар/иена вырос с уровня 115.06 до...    читать дальше
.
06 января 2017 года 11:29
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми площадками, поддержку рублевому индексу ММВБ оказывает локальное ослабление рубля.    читать дальше
.
06 января 2017 года 10:14
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы, рубль укрепляется к бивалютной корзине
Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть.    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:44
Сегодня в начале торгов возможно краткосрочное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"
"В четверг индекс РТС закрылся в небольшом плюсе, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были отрицательными, - отмечают аналитики ИФ "Олма". - Так, акции Татнефти (TATN) снизились на 5,0%, Магнита (MGNT) – на 3,1%, Лукойла (LKOH) – на 2,9%, Новатэка (NVTK) – на 2,4%,...    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились незначительно, нефть слабо дешевеет после скачка накануне
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров.    читать дальше
.
06 января 2017 года 09:19
Давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций - Forexite
ндекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций....    читать дальше
.
05 января 2017 года 19:46
Индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года - ИК "ФИНАМ"
"Ирак начал сокращать добычу нефти в соответствии с вступившим в силу соглашением ОПЕК, сообщили в четверг СМИ со ссылкой на министра нефти Ирака Джабар аль-Лаиби. Эта новость приостановила снижение котировок "черного золота", а потом и вовсе развернула их к росту, что, в свою очередь, стало...    читать дальше
.
05 января 2017 года 19:20
Рынок акций в четверг упал к уровням недельной давности по ММВБ из-за укрепления рубля на растущей нефти
Москва. 5 января. Рынок акций РФ в четверг растерял весь рост начала января и вернулся к уровням недельной давности по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля на фоне растущей нефти и стагнации мировых фондовых площадок.    читать дальше
.
05 января 2017 года 17:51
После выхода данных по рабочим местам в США доллар вновь под давлением - Forexite
урс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара вновь...    читать дальше
.
05 января 2017 года 16:02
Снижение фондовых индексов может сохраниться до конца дня - ИК Еврофинансы
крепление рубля и соответствующее снижение привлекательности рублевых активов, возможно, сохранится вплоть до завершения сессии, предполагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.