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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года - ИК "ФИНАМ"
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05 января 2017 года 19:46
Индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года - ИК "ФИНАМ"
"Ирак начал сокращать добычу нефти в соответствии с вступившим в силу соглашением ОПЕК, сообщили в четверг СМИ со ссылкой на министра нефти Ирака Джабар аль-Лаиби. Эта новость приостановила снижение котировок "черного золота", а потом и вовсе развернула их к росту, что, в свою очередь, стало драйвером для укрепления рубля. Таким образом, 5 января на Мосбирже состоялся локальный рекорд – впервые с июля 2015 года курс доллара "провалился" ниже 60 рублей. Из-за укрепления рубля индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года и к закрытию сессии упал до 2220,35 (-1,9%%). Долларовый индекс РТС подрос на 0,3%, достигнув отметки в 1180,31 пункта, - отмечают специалисты ИК "ФИНАМ". - В лидерах снижения отметились бумаги нефтегазового сектора. Также в существенном "минусе" оказались бумаги банковского сектора – "Сбербанк" (-2,3%), ВТБ (-2,2%). В аутсайдерах отметились и бумаги "Северстали" (-2,34%). Спросом в течение сессии пользовались бумаги "СОЛЛЕРСа" (+3,6%), "Мегафона" (+1,04%), "Энел Россия" (+0,9%), "Мечела" (+0,1%)".
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05 января 2017 года 17:51
урс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара вновь... читать дальше
.05 января 2017 года 16:02
крепление рубля и соответствующее снижение привлекательности рублевых активов, возможно, сохранится вплоть до завершения сессии, предполагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.05 января 2017 года 15:37
Москва. 5 января. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" днем в четверг, после того как доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и "тонкому" рынку в межпраздничный период. читать дальше
.05 января 2017 года 15:19
"Торги на российском фондовом рынке протекают осторожно и в "боковой" динамике. Далеко не все инвесторы "включились" еще в рабочий процесс. Объемы на российском рынке по прежнему очень низкие, большинство игроков продолжают отдыхать, "тонкий" рынок волатилен и крайне чувствителен к любым новостям.... читать дальше
.05 января 2017 года 11:38
Москва. 5 января. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, давление на рублевый индекс ММВБ оказывает укрепление рубля. читать дальше
.05 января 2017 года 11:37
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра. читать дальше
.05 января 2017 года 10:26
"Российский рынок открылся ростом котировок. В первые минуты рублевый индекс ММВБ подрос на 0,12% и составил 2266,78 пункта, долларовый РТС вырос на 0,7% и находился на отметке 1185,15 пункта. В лидеры роста вышли бумаги Полиметалл (+1,58%), "Газпром нефть" (+0,99%), Россети (+0,87%), РДР "РУСАЛ"... читать дальше
.05 января 2017 года 10:18
Москва. 5 января. Доллар слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть. читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.05 января 2017 года 09:11
Когда нефтяные цены достигают уровней $59-60 и $62,5, покупать акции опасно - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Пока рынок находится в "зоне быков" лучше работать от покупки. Инвестбанки в конце прошлого года повысили свои прогнозы по России на 2017 год. Аналитики Bank of America/Merrill Lynch''s (BofA) поставили на первое место по инвестиционной привлекательности среди развивающихся рынков Корею, а на... читать дальше
.04 января 2017 года 19:13
Москва. 4 января. Рынок акций РФ в среду растерял половину роста начала года из-за слабой нефти, индекс ММВБ опустился к 2260 пунктам, при этом лидерами отката выступили бумаги, лидировавшие в росте накануне. читать дальше
.04 января 2017 года 19:11
Москва. 4 января. Доллар США слегка снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного укрепляется по отношению к бивалютной корзине благодаря наметившемуся отскоку цен на мировых нефтяных площадках после их заметного падения накануне. читать дальше
.04 января 2017 года 18:14
Deutsche Bank понизил рекомендацию для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи с ростом рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре банка. Прогнозные цены акций "Роснефти" и "Газпром нефти", рассчитанные аналитиками Deutsche Bank,... читать дальше
.04 января 2017 года 15:48
Москва. 4 января. Доллар США слегка снижается, а евро немного укрепляется на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.04 января 2017 года 14:44
Снижение нефтяных цен стало формальным поводом для инвесторов на российских биржах приступить к фиксации прибыли - ИК Еврофинансы
ондовые торги в Азии завершились ростом индексов Nikkei на 2,5, SSE на 0,73, Kospi на 0,08%, Hang Seng снизился на 0,08% (в Гонконге продолжают снижаться розничные продажи, за последний месяц на 5,5%, месяцем ранее на 2,9%), отмечают эксперты ИК Еврофинансы. В Японии сегодня первые торги после... читать дальше
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