Индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года - ИК "ФИНАМ"

"Ирак начал сокращать добычу нефти в соответствии с вступившим в силу соглашением ОПЕК, сообщили в четверг СМИ со ссылкой на министра нефти Ирака Джабар аль-Лаиби. Эта новость приостановила снижение котировок "черного золота", а потом и вовсе развернула их к росту, что, в свою очередь, стало драйвером для укрепления рубля. Таким образом, 5 января на Мосбирже состоялся локальный рекорд – впервые с июля 2015 года курс доллара "провалился" ниже 60 рублей. Из-за укрепления рубля индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года и к закрытию сессии упал до 2220,35 (-1,9%%). Долларовый индекс РТС подрос на 0,3%, достигнув отметки в 1180,31 пункта, - отмечают специалисты ИК "ФИНАМ". - В лидерах снижения отметились бумаги нефтегазового сектора. Также в существенном "минусе" оказались бумаги банковского сектора – "Сбербанк" (-2,3%), ВТБ (-2,2%). В аутсайдерах отметились и бумаги "Северстали" (-2,34%). Спросом в течение сессии пользовались бумаги "СОЛЛЕРСа" (+3,6%), "Мегафона" (+1,04%), "Энел Россия" (+0,9%), "Мечела" (+0,1%)".