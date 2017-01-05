После выхода данных по рабочим местам в США доллар вновь под давлением - Forexite

Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара вновь оказался под давлением, отмечают специалисты Forexite. В последние дни на общее поведение курса доллара против основных валют оказывают движения курса доллар США/юань.