Рубль усилил рост к доллару и евро в четверг днем после пробития отметки 60 руб./$1

Москва. 5 января. Доллар США и евро усилили снижение на торгах "Московской биржи" днем в четверг, после того как доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,4975 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 96,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,45 руб./EUR1, подешевев на 91,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 94 копейки, до 60,83 рубля.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару и евро в первой половине торгов 5 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также низкой ликвидностью внутреннего валютного рынка в межпраздничный период, что позволяет игрокам легко сдвинуть курс в ту или иную сторону. Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, после чего у некоторых игроков сработали заявки "стоп-лосс", что лишь ускорило укрепление рубля, считают аналитики.

Нефть подрастает в четверг второй день подряд на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.

В декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января. Нигерия сократила добычу сразу на 200 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 50 тыс. б/с, Венесуэла - на 40 тыс. б/с.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожал на 0,97% - до $57,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени также на 0,94% - до $53,76 за баррель. Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до $53,26 и $56,46 за баррель соответственно.

Европейские фондовые индексы колеблются незначительно и разнонаправленно в четверг днем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 стабилен чуть выше 365 пунктов. Британский FTSE 100 повысился на 0,1%, обновив исторический максимум шестую сессию подряд, французский CAC 40 опустился на ту же величину, германский DAX почти не изменился. Вместе с тем испанский IBEX 35 прибавил 0,2%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Великобритании поднялся в декабре до 56,2 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали снижения до 54,7 пункта. С учетом PMI промышленного и строительного секторов Markit оценивает рост британской экономики в IV квартале в 0,5%, что близко к темпам предыдущих трех месяцев.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги в четверг, при этом гонконгский индикатор поднялся рекордными темпами за два месяца. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии вырос на 1,2%. В среду индикатор увеличился на 1,5%, его двухдневный рост стал максимальным с июня. Гонконгский Hang Seng подскочил в четверг на 1,5%, чего не наблюдалось за последние семь недель. Ралли индекса обеспечил подъем котировок энергетических компаний. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%. Японский индикатор Nikkei 225, накануне обновивший годовой максимум, снизился на 0,4% на фоне роста курса иены.

Слабость доллара обусловлена опубликованным накануне протоколом декабрьского заседания Федрезерва США. Как выяснилось, руководство американского Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования. Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% годовых, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.