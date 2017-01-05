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05 января 2017 года 15:19

Торги акциями проходят осторожно и в "боковой" динамике - ИК "ФИНАМ"

"Торги на российском фондовом рынке протекают осторожно и в "боковой" динамике. Далеко не все инвесторы "включились" еще в рабочий процесс. Объемы на российском рынке по прежнему очень низкие, большинство игроков продолжают отдыхать, "тонкий" рынок волатилен и крайне чувствителен к любым новостям. Прежде всего, конечно, к новостям с сырьевых площадок, которые определят движение российских индикаторов на текущую неделю", - комментируют ситуацию аналитики ИК "ФИНАМ".

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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