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05 января 2017 года 11:38

Динамика российских акций утром смешанная, давление на ММВБ оказывает укрепление рубля

Москва. 5 января. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, давление на рублевый индекс ММВБ оказывает укрепление рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2258,39 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1183,39 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 60,15 рубля (-0,31 рубля), минимум дня - 60,01 руб./$1 - уровень июля 2015 года.

В лидерах роста выступают акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).

Индексы в США накануне выросли после обнародования протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что руководство Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования. При этом регулятор отмечает риск того, что ему придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции.

На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просели Япония и Китай), топчется на месте Европа (FTSE подрос на 0,1%, а DAX и S&P350 просели на 0,3-0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) и нефть.

На нефтяном рынке цены умеренно сползают на опасениях, что рост добычи в Ливии может нивелировать сокращение производства топлива странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $56,32 за баррель (-0,3% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $53,19 за баррель (-0,1%).

Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о снижении добычи, наращивает производство на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара и готовится возобновить работу крупного экспортного терминала Аз-Завия. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg.

Кроме того, участники рынка следят за изменением запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 19:00 МСК, аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения запасов - на 2 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин, цены на нефть после неудавшегося разгона в начале года неустойчивы. С одной стороны, котировки поддерживают ожидания повышения отпускных цен на нефть Саудовской Аравией в феврале 2017 года для своих клиентов в Азии. Также росту способствует локальное ослабление доллара, хотя в целом американская валюта остается вблизи 14-летних максимумов. Сдерживающим фактором выступает оперативная информация об итогах нефтедобычи в декабре 2016 года, которая свидетельствует о рекордных показателях, что тревожит рынок в отношении выполнения принятых договоренностей по заморозке добычи с января 2017 года.

Смущает трейдеров заявление премьер-министра Ирака о том, что экспорт нефти может превысить изначальные планы из-за позиции курдов, которые отказываются соблюдать квоты. В итоге трейдеры в ближайшее время будут ориентироваться на оперативные данные по добыче и статистику по изменению коммерческих запасов в хранилищах США. Brent может быть интересен для покупок в области $54,5 за баррель.

Американский фондовый рынок пытается расширить восходящее движение при сдержанном оптимизме после публикации макростатистики по деловой активности Китая, Европы, Великобритании и США. При этом крупные инвесторы занимают выжидательную позицию. В частности, Morgan Stanley в записке своим клиентам написал "покупай выборы, продавай инаугурацию", опасаясь неопределенности в первых шагах Д.Трампа на посту президента после инаугурации 20 января. В тоже время, в долгосрочной перспективе Morgan Stanley настроен достаточно позитивно в отношении американских ценных бумаг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+8%).

Подешевели бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,3%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,282 млрд руб. (из них 1,11 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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