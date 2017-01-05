Руководство ФРС США по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду после обнародования протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом рост продемонстрировали компании всех секторов экономики, за исключением энергетического и телекоммуникационного.

Как показал протокол прошлого заседания Федрезерва, руководство Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования.

На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Кроме того, вечером в среду были опубликованы данные о продажах машин в США в 2016 году. Продажи выросли на 0,4% по сравнению с рекордным 2015 годом, до 17,55 млн машин. На этих данных акции General Motors выросли в цене на 5,5%, Ford - на 4,6%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Motors Inc. выросла на 4,6%. Продажи машин фирмы подскочили в 2016 году на 51%, но оказались ниже собственных прогнозов компании - 76,2 тыс. против ожидавшихся 80 тыс.

Цена бумаг фармкомпании Agile Therapeutics рухнула на 47%. Компания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний своего нового контрацептива Twirla, однако более половина участников испытаний выбыла из них раньше срока.

Котировки акций Amazon.com Inc. повысились на 0,5% на данных, что в минувшем году компания увеличила число доставок товаров сторонних фирм в два раза, до более 2 млрд посылок.

Индекс Dow Jones Industrial Average 4 января увеличился на 60,4 пункта (0,3%) и составил 19942,16 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 12,92 пункта (0,57%) - до 2270,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 47,92 пункта (0,88%) и составил 5477 пунктов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг, однако японский индикатор опускается из-за укрепления курса нацвалюты.

Доллар при этом падает к большинству мировых валют после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), указавшего на то, что руководство Федрезерва столкнулось с неопределенностью в отношении макроэкономических прогнозов в связи с будущим курсом в политике избранного президента Дональда Трампа.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе сессии поднимается на 0,6%.

Японский индикатор Nikkei 225, накануне обновивший годовой максимум, снижается на 0,4% на фоне роста курса иены.

Акции японских автопроизводителей в среднем дешевеют на 0,8%, капитализация Toyota Motor Corp. понизилась на 1%. Производители электронной продукции теряют в среднем 0,4% рыночной стоимости, падение акций Sony достигло 1,6%. Тем временем цена бумаг телекоммуникационной компании Softbank Group выросла на 2,4%.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, индийский Sensex - на 0,8%, тогда как южнокорейский Kospi потерял 0,2%.

Евро к 9:34 мск 5 января стоил $1,0552 по сравнению с $1,0489 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене упал со 117,25 до 116,25 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - до 122,68 иены против 122,99 накануне.

Как показал обнародованный накануне протокол прошлого заседания Федрезерва, руководство Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Д.Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования.

Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе.

На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.

Цена бумаг нефтедобывающих компаний Sinopec и PetroChina выросла на 2,7% и 4,2% соответственно после роста котировок нефти накануне на 1,8%. В четверг цены на нефть слабо снижаются.

Стоимость акций китайского производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. снизилась на 2% на новости о том, что компания покупает конкурента China Modern Dairy Holdings за $826 млн. Акции Modern Dairy выросли в цене на 5%.

Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду на опасениях, что рост добычи в Ливии может нивелировать сокращение производства топлива странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 МСК подешевел на 19 центов (0,34%) - до $56,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 12 центов (0,23%) - до $53,14 за баррель.

Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до $53,26 и $56,46 за баррель соответственно.

Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о снижении добычи, наращивает производство на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара и готовится возобновить работу крупного экспортного терминала Аз-Завия.

По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg.

Кроме того, участники рынка следят за изменением запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.