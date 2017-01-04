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04 января 2017 года 19:13

Рынок акций в среду растерял половину роста начала года из-за слабой нефти

Москва. 4 января. Рынок акций РФ в среду растерял половину роста начала года из-за слабой нефти, индекс ММВБ опустился к 2260 пунктам, при этом лидерами отката выступили бумаги, лидировавшие в росте накануне.

По итогам торгов индекс ММВБ опустился до 2263,9 пункта (-0,9%), индекс РТС - до 1176,69 пункта (-1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 60,6 рубля (-0,3 рубля).

В лидерах снижения выступили акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%).

Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,3%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%).

Индексы в США накануне выросли вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных (о промышленной активности Китая, Европы и США), однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением.

В среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (Nikkei 225 прибавил 2,5%), которая накануне не работала, поддержку оказали ожидания дальнейшего ослабления иены и позитивные статданные из США. Также продолжился рост в США - индекс S&P 500 вырос на 0,4%.

Между тем Европа в среду корректируется вниз (FTSE, S&P 350, DAX просели в пределах 0,3%), и не спешит восстанавливаться нефть, несмотря на вступление в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $55,75 за баррель (+0,5% и -2,4% накануне), февральская цена WTI - $52,59 за баррель (+0,5%). Накануне цена Brent поднималась выше $58 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

Как отмечают аналитики ГК Forex Club, цены на нефть начали новый год на позитивной ноте, но масштабное укрепление доллара на валютном рынке спровоцировало коррекцию вниз после касания фьючерсами 18-месячных максимумов. Однако фактор доллара все же недостаточен для того, чтобы развернуть устоявшийся восходящий тренд на рынке нефти. После того, как цены включат в себя его укрепление, здесь вновь будут доминировать факторы спроса и предложения. Из них в центре внимания сейчас будут данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США (выйдут в четверг). Сейчас же можно пользоваться относительно низкими ценовыми уровнями для поиска длинных позиций - тот же Brent может быть интересен для покупок в области $54,5 за баррель.

В США индексы находятся вблизи исторических максимумов, а на таких уровнях новостной фон должен быть идеальным. Сейчас инвесторы ждут инаугурации президента Дональда Трампа и выражают обеспокоенность возможными протекционистскими мерами. Сгладить этот пессимизм могут данные по рынку труда, которые выйдут в пятницу. На низких ценовых уровнях индексы могут быть интересны для покупок: например, Dow Jones будет привлекательным в случае падения к отметке 19 500 пунктов.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, нефть накануне показала сильное снижение, которое в пике выглядело паническими распродажами со срывом стоп-лоссов. Последующее небольшое корректирующее повышение фьючерсов немного смягчило эффект от произошедшего шока, но все равно цены показали довольно значительное сжатие.

Причинами провала цен являются несколько факторов. Во-первых, низкая ликвидность рынка после праздников: многие игроки еще продолжают свой новогодний отдых, другие работают еще вполсилы. Во-вторых, снижение происходило на фоне значительного укрепления доллара, и часть падения цены энергоносителей как раз была связана с ростом его силы.

Со стороны предложения сырья появились свои причины. Так, Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе, что идет вразрез с решениями "ОПЕК+". Да и сам Ирак принимал обязательства по сокращению добычи на 0,2 млн б/с. В этой связи очень интересным будет промежуточное обсуждение деталей сделки ОПЕК в Вене, которое намечено на 20-21 января. Пришли сообщения об ожидаемом существенном увеличении добычи нефти в Ливии, которая постепенно преодолевает острую фазу внутреннего конфликта. Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное воздействие на цены.

К январю привязывают начало осуществления планов по распродаже стратегических запасов нефти в США. Как известно, согласно проектам темпы сокращения SPR в США на 2017 год соответствуют поставкам на рынок дополнительно порядка 50 тыс. б/с. Плюс ко всему очень символично прозвучали сообщения из Белоруссии об открытии там месторождения нефти, отмечает Н.Подлевских.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-18,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,7%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-5,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,7%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+14,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,11 млрд руб. (из них 7,305 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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