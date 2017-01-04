Рубль слегка укрепляется к доллару и стабилен к евро в среду вечером на фоне отскока нефти

Москва. 4 января. Доллар США слегка снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного укрепляется по отношению к бивалютной корзине благодаря наметившемуся отскоку цен на мировых нефтяных площадках после их заметного падения накануне.

Курс доллара США составил 60,605 руб./$1 в 18:50 МСК, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4375 руб./EUR1, подорожав всего на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15 копеек, до 61,88 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост курса рубля к доллару, наблюдаемый в вечерние часы 4 января, связан с восстановительным ростом мировых цен на нефть. Участники нефтяного рынка оценивают заявления нефтедобывающих стран об изменениях добычи и ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в четверг. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожал почти на 0,6%, до $55,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,57% - до $52,63 за баррель.

Накануне Кувейт сообщил о том, что страна с начала месяца уменьшила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки в соответствии с договоренностями ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Оман, не входящий в картель, намерен сократить добычу на 45 тыс. б/с в течение января. Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 580 тыс. б/с в ноябре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв обнародует протокол в 22:00 мск. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75% годовых, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году. Также вечером в среду будут опубликованы данные о продажах машин в США в декабре и в 2016 году в целом.

По словам начальника аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, во вторник к вечеру последовало сильное снижение нефти. На пике это снижение становилось паническими распродажами со срывом стоп-лоссов. Последующее небольшое корректирующее повышение цен немного смягчило эффект от произошедшего шока. Но, тем не менее, по итогам дня цены энергоносителей показали значительное сжатие. Этому падению способствовало сразу несколько причин. Во-первых, низкая ликвидность рынка после праздника. Многие игроки еще продолжают свой новогодний отдых, а многие работают еще вполсилы. Во-вторых, снижение происходило на фоне значительного укрепления доллара, и часть падения цены энергоносителей как раз была связана с ростом его силы.

"Со стороны предложения пришло сразу несколько подвохов. Во-первых, Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе. Это идет в разрез с решениями ОПЕК. Да и сам Ирак принимал обязательства по сокращению добычи на 0,2 млн баррелей в сутки. В этой связи очень интересным будет промежуточное обсуждение деталей сделки ОПЕК в Вене, которое намечено на 20-21 января. Пришли сообщения об ожидаемом существенном увеличении добычи нефти в Ливии, которая постепенно преодолевает острую фазу внутреннего конфликта. Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное влияние на цены. К январю привязывают начало осуществления планов по распродаже стратегических запасов нефти в США. Хотя и не могли значительно повлиять на динамику цен, но очень символично звучали сообщения из Белоруссии об открытии там месторождения нефти", - отмечает Н.Подлевских.

По информации ЦБ РФ, в течение 2016 года интервенции на внутреннем валютном рынке не проводились. Регулятором представлена также статистика по сделкам РЕПО в иностранной валюте, задолженность кредитных организаций перед ЦБ (по состоянию на начало 2017 года) по первой части сделок составила $11,361 млрд, по второй части сделок - $11,381 млрд, причем по обеим частям сделок наибольшая величина приходится на срок 28 дней, расхождение объясняется суммой компенсационных взносов и выплат по ценным бумагам.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

В связи с праздничными днями в России торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:50 МСК среды вырос всего на 4,36 копейки по отношению к 3 января и составил 60,8166 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил всего $1 млрд 66,618 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 18:50 МСК среды вырос на 11,12 копейки по отношению к 3 января и составил 63,4624 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR56,475 млн.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.