Рубль слегка укрепляется к доллару, но снижается к евро в среду днем на фоне стабилизации нефти

Москва. 4 января. Доллар США слегка снижается, а евро немного укрепляется на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 60,8325 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4875 руб./EUR1, подорожав на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 0,36 копейки, до 62,03 рубля.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", относительно нейтральная динамика курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 4 января связана с тем, что цены на нефть, упавшие во вторник более чем на 2%, в среду пытаются восстановиться на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожал на 0,61% - до $55,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,59% - до $52,64 за баррель. По итогам сессии 3 января февральский контракт на нефть WTI подешевел на 2,6%, до $52,33 за баррель, тогда как нефть Brent с поставкой в марте опустилась на 2,4% - до $55,47 за баррель.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января. Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

По словам начальника аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, во вторник к вечеру последовало сильное снижение нефти. На пике это снижение становилось паническими распродажами со срывом стоп-лосов. Последующее небольшое корректирующее повышение цен немного смягчило эффект от произошедшего шока. Но, тем не менее, по итогам дня цены энергоносителей показали значительное сжатие. Этому падению способствовало сразу несколько причин. Во-первых, низкая ликвидность рынка после праздника. Многие игроки еще продолжают свой новогодний отдых, а многие работают еще вполсилы. Во-вторых, снижение происходило на фоне значительного укрепления доллара, и часть падения цены энергоносителей как раз была связана с ростом его силы.

"Со стороны предложения пришло сразу несколько подвохов. Во-первых, Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе. Это идет в разрез с решениями ОПЕК. Да и сам Ирак принимал обязательства по сокращению добычи на 0,2 млн баррелей в сутки. В этой связи очень интересным будет промежуточное обсуждение деталей сделки ОПЕК в Вене, которое намечено на 20-21 января. Пришли сообщения об ожидаемом существенном увеличении добычи нефти в Ливии, которая постепенно преодолевает острую фазу внутреннего конфликта. Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное влияние на цены. К январю привязывают начало осуществления планов по распродаже стратегических запасов нефти в США. Хотя и не могли значительно повлиять на динамику цен, но очень символично звучали сообщения из Белоруссии об открытии там месторождения нефти", - отмечает Н.Подлевских.

По информации ЦБ РФ, в течение 2016 года интервенции на внутреннем валютном рынке не проводились. Регулятором представлена также статистика по сделкам РЕПО в иностранной валюте, задолженность кредитных организаций перед ЦБ (по состоянию на начало 2017 года) по первой части сделок составила $11,361 млрд, по второй части сделок - $11,381 млрд, причем, по обеим частям сделок наибольшая величина приходится на срок 28 дней, расхождение объясняется суммой компенсационных взносов и выплат по ценным бумагам.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.