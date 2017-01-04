Снижение нефтяных цен стало формальным поводом для инвесторов на российских биржах приступить к фиксации прибыли - ИК Еврофинансы

Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов Nikkei на 2,5, SSE на 0,73, Kospi на 0,08%, Hang Seng снизился на 0,08% (в Гонконге продолжают снижаться розничные продажи, за последний месяц на 5,5%, месяцем ранее на 2,9%), отмечают эксперты ИК Еврофинансы. В Японии сегодня первые торги после праздников, опубликована положительная статистика, так, индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 51,9 до 52,4 пункта. Аналогичный индекс в Южной Корее повысился с 48 до 49,4 пунктов. В ряде регионов Китая введен наивысший, красный, уровень тревоги в связи с сильным туманом. 10 февраля 2017 г. пройдут трехсторонние переговоры Японии, Южной Кореи и Китая по вопросу свободной торговли (несмотря на взаимные территориальные споры), внешнеторговая деятельность трех стран составляет 20% мировой торговли.

Золото утром торговалось по 1163,2, к 14.00 по 1167,7 долл. за унцию, есть предположение, что рост обусловлен ожиданиями сезонного спроса в Индии и Китае. Brent и Light утром шли соответственно по 55,87 и 52,72, к 14.00 по 55,52 и 52,38 долл. за барр., рынки ждут предварительную информацию по динамике запасов в США. Между тем, стало известно, что Ирак в январе может увеличить экспорт нефти (Ирак принимал обязательства по сокращению добычи), а Ливия увеличить добычу нефти (Ливия не принимала никаких обязательств). Кроме того, рынки опасаются продажи стратегических запасов нефти в США. Снижение нефтяных цен стало формальным поводом для инвесторов на российских биржах приступить к фиксации заметно подросшей вчера прибыли (к 14:00 индекс РТС снизился на 2,09%, индекс ММВБ на 1,25%).