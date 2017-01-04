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04 января 2017 года 12:14
Нефть восстанавливается после недавнего провала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
После относительно спокойного завершения прошедшего года торги на рынках во вторник показали довольно сильную динамику, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Так, по ценам нефти после утреннего роста и того, как цены нефти перевалили за уровни в 58 долларов за баррель. В этой связи на рынке обсуждали сообщения о сокращении добычи нефти Кувейтом на 130 тыс./бар в день до 2.75 млн/бар в день, а также о сокращении добычи Оманом на 45 тыс./бар в день. Однако к вечеру последовало сильное снижение. В пике это снижение становилось паническим распродажам со срывом стоп-лосов. Последующее небольшое корректирующее повышение цен немного смягчило эффект от произошедшего шока. Но, тем не менее, по итогам дня цены энергоносителей показали довольно значительное сжатие. Особенно впечатляющим был провал в ценах газа. Но и по нефти снижение было довольно убедительным. Благоприятная для такого провала ситуация состояла из нескольких важных слагаемых. Во-первых, это после праздника низкая ликвидность рынка. Многие игроки еще продолжают свой новогодний отдых, а многие работают еще вполсилы. Во-вторых, снижение происходило на фоне значительного укрепления доллара, и часть падения цены энергоносителей как раз была связана с ростом его силы. Со стороны предложения пришло сразу несколько подвохов. Во-первых, Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе. Это идет в разрез с решениями ОПЕК. Да и сам Ирак принимал обязательства по сокращению добычи на 0,2 mb/d. В этой связи очень интересным будет промежуточное обсуждение деталей сделки ОПЕК в Вене, которое намечено на 20-21 января. Пришли сообщения об ожидаемом существенном увеличении добычи нефти в Ливии, которая постепенно преодолевает острую фазу внутреннего конфликта. Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное воздействие на цены. К январю привязывают начало осуществления планов по распродаже стратегических запасов нефти в США. Согласно проектам, темпы сокращения SPR в США на 2017 год соответствуют поставкам на рынок дополнительно порядка 50 тыс. баррелей в сутки. Хотя и не могли значительно повлиять на динамику цен, но очень символично звучали сообщения из Белоруссии об открытии там месторождения нефти.
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