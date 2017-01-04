Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, внешние площадки подают позитивные сигналы

Москва. 4 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за упавшей накануне вечером нефтью, однако внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, что сдерживает продажи.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2275,8 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1175,36 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 61,01 рубля (+0,11 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6% и -0,9% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Лучше рынка выглядят растущие бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%).

Индексы в США накануне выросли вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных (о промышленной активности Китая, Европы и США), однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта (максимума с декабря 2014 года) при прогнозах роста до 53,5 пункта с ноябрьских 53,2 пункта. Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (Nikkei 225 прибавил 2,5%), которая накануне не работала, поддержку оказали ожидания дальнейшего ослабления иены и позитивные статданные из США.

Следом плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и дорожают цветные металлы (золото держится у максимума за три недели, поскольку участники рынка ожидают увеличения спроса в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю в конце января).

На нефтяном рынке цены утром в среду восстанавливаются на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в среду составила $55,74 за баррель (+0,5% и -2,4% накануне), февральская цена WTI - $52,55 за баррель (+0,4%). Накануне цена Brent поднималась выше $58 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс ММВБ остается выше 200-дневной средней, что говорит о нахождении индикатора в зоне "быков".

Нельзя исключать, что в начале февраля, когда будут подводиться данные о добыче нефти за январь, окажется что нефтедобытчики плохо соблюдают соглашения, достигнутые 30 ноября в Вене, и ситуация на российском рынке ухудшится. Пока на рынке нефти наблюдается приостановка роста из-за укрепления доллара и близости сопротивления для Brent в области $59-60 за баррель (максимум вторника был на уровне $58,37).

У западных фондов есть позитивный взгляд на Россию, в связи с чем в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций. В большинстве своем это бумаги, имеющие большой вес в индексах: Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть" (MOEX: ROSN).

Недавний опрос Reuters показал, что аналитики ожидают постепенного роста цен до $60 за баррель к концу 2017 года. Укрепление доллара, рост нефтедобычи в США и плохая дисциплина участников соглашения ОПЕК+ не дадут ценам вырасти сильнее, полагают эксперты.

В целом оптимистичный взгляд на рынок акций пока сохраняется, локальная приостановка роста пока не повод для пессимизма. Бразильский фондовый индекс BOVESPA пробил наверх 2-месячный понижательный тренд, что вызвало ускорение роста. Как и российские индексы, он продолжает пребывать в зоне "быков", отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,6%), "Лензолота" (MOEX: LNZL) (-1,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,1%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 4,2 млрд руб. (из них 1,506 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).