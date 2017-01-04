.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, внешние площадки подают позитивные сигналы
.
ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
С Новым годом и Рождеством!
Финмаркет" поздравляет всех с Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем всем Вам и Вашим близким в 2017 году здоровья, счастья, благополучия. Уходящий 2016 год был для финансовой сферы в целом хоть и не самым простым, но во многом...
 
Инфляция в 2016 году замедлилась до минимального уровня в истории России - 5,4%
Инфляция в РФ в декабре 2016 года, по предварительным данным, составила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре и октябре потребительские цены также выросли на 0,4%. В декабре 2015 года - 0,8% В целом за 2016 год...
 
Вашингтон придумал новые санкции против России
Администрация президента США Барака Обамы вчера объявила об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании. Как заявил Б.Обама, новые санкции в отношении России вводятся...
 
04 января 2017 года 11:48

Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, внешние площадки подают позитивные сигналы

Москва. 4 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за упавшей накануне вечером нефтью, однако внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, что сдерживает продажи.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2275,8 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1175,36 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 61,01 рубля (+0,11 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6% и -0,9% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Лучше рынка выглядят растущие бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%).

Индексы в США накануне выросли вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных (о промышленной активности Китая, Европы и США), однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта (максимума с декабря 2014 года) при прогнозах роста до 53,5 пункта с ноябрьских 53,2 пункта. Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (Nikkei 225 прибавил 2,5%), которая накануне не работала, поддержку оказали ожидания дальнейшего ослабления иены и позитивные статданные из США.

Следом плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и дорожают цветные металлы (золото держится у максимума за три недели, поскольку участники рынка ожидают увеличения спроса в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю в конце января).

На нефтяном рынке цены утром в среду восстанавливаются на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в среду составила $55,74 за баррель (+0,5% и -2,4% накануне), февральская цена WTI - $52,55 за баррель (+0,4%). Накануне цена Brent поднималась выше $58 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс ММВБ остается выше 200-дневной средней, что говорит о нахождении индикатора в зоне "быков".

Нельзя исключать, что в начале февраля, когда будут подводиться данные о добыче нефти за январь, окажется что нефтедобытчики плохо соблюдают соглашения, достигнутые 30 ноября в Вене, и ситуация на российском рынке ухудшится. Пока на рынке нефти наблюдается приостановка роста из-за укрепления доллара и близости сопротивления для Brent в области $59-60 за баррель (максимум вторника был на уровне $58,37).

У западных фондов есть позитивный взгляд на Россию, в связи с чем в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций. В большинстве своем это бумаги, имеющие большой вес в индексах: Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть" (MOEX: ROSN).

Недавний опрос Reuters показал, что аналитики ожидают постепенного роста цен до $60 за баррель к концу 2017 года. Укрепление доллара, рост нефтедобычи в США и плохая дисциплина участников соглашения ОПЕК+ не дадут ценам вырасти сильнее, полагают эксперты.

В целом оптимистичный взгляд на рынок акций пока сохраняется, локальная приостановка роста пока не повод для пессимизма. Бразильский фондовый индекс BOVESPA пробил наверх 2-месячный понижательный тренд, что вызвало ускорение роста. Как и российские индексы, он продолжает пребывать в зоне "быков", отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,6%), "Лензолота" (MOEX: LNZL) (-1,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,1%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 4,2 млрд руб. (из них 1,506 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 января 2017 года 11:03
Укрепление рубля может противодействовать фиксации прибыли на рынке акций - ИК Еврофинансы
"Нефть марок Brent и Light утром вчера шли соответственно по 57,15 и 54,01, к 14.00 по 58,08 и 54,94, утром сегодня по 55,87 и 52,72 долл. за барр., рынки ждут предварительную информацию по динамике запасов в США, - комментируют эксперты ИК "Еврофинансы". - Между тем, Россия, Оман и Кувейт с 1...    читать дальше
.
04 января 2017 года 10:20
Доллар слегка подрос, евро снизился в начале торгов среды, рубль стабилен к бивалютной корзине
Москва. 4 января. Рубль слегка снизился к доллару США, но подрос к евро на "Московской бирже" в начале торгов среды на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
04 января 2017 года 09:35
Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9.    читать дальше
.
04 января 2017 года 09:25
У западных фондов имеется позитивный взгляд на Россию - в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Вчера индекс ММВБ показал положительную динамику (+2,36%), - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Меня спросили вчера в социальных сетях, что я думаю о рынке. Отвечаю. Мне нет необходимости думать о рынке –...    читать дальше
.
03 января 2017 года 19:20
Рынок акций начал год с обновления максимумов индексов и ряда бумаг на фоне общемирового ралли
Москва. 3 января. Рынок акций РФ начал торговый год с обновления максимумов индексов и ряда бумаг на фоне общемирового ралли, подогретого ожиданиями выполнения соглашения нефтяников в формате ОПЕК+ по сокращению добычи сырья с января.    читать дальше
.
03 января 2017 года 19:19
Рубль усилил рост к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти, став лидером среди валют EM
Москва. 3 января. Доллар США и евро усилили снижение к рублю на торгах "Московской биржи" вечером во вторник, приблизившись к минимумам, достигнутым 28-29 декабря; рубль, став лидером роста среди валют emerging markets (EM) укрепляется благодаря растущей нефти и позитивной динамике мировых рынков капитала.    читать дальше
.
03 января 2017 года 19:16
Российский рынок акций закрыл первый рабочий день 2017 года ростом - ИК "ФИНАМ"
"Российский рынок акций начал 2017 год ростом. С утра на биржах наблюдались активные покупки благодаря растущей в цене нефти на фоне ожиданий выполнения договоренности странами-производителями по снижению добычи "черного золота". Рублевый "бенчмарк" дошел до максимальной отметки в 2288,35 пункта....    читать дальше
.
03 января 2017 года 15:35
Рубль укрепляется к доллару и евро во вторник днем благодаря растущей нефти и мировым рынкам
Москва. 3 января. Доллар США и евро заметно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и позитивной динамике мировых рынков капитала.    читать дальше
.
03 января 2017 года 15:26
Рост акций продолжится - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем уровень инфляции в Германии (16:00 мск), по США расходы на строительство и индекс экономических условий в производственной сфере (18:00 мск). С учетом растущей нефти закрытие сессии на российских рынках ожидаем укреплением рубля и ростом покупок активов", -...    читать дальше
.
03 января 2017 года 13:21
Причина роста нефти - надежда на сокращение объемов добычи в январе - ИК "ФИНАМ"
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий...    читать дальше
.
03 января 2017 года 12:14
Индекс ММВБ обновил исторический максимум - ИК "ФИНАМ"
"Индекс ММВБ в первый час торгов 3 января 2017 года обновил исторический максимум, достигнув уровня 2260,17 пункта. Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря 2016 года, рублевый индикатор достиг отметки 2 258,1 пункта. Акции "Сбербанка" выросли на 1,35%, "Московской биржи" – на 3,38%, бумаги...    читать дальше
.
03 января 2017 года 11:30
Рынок акций РФ растет на первых торгах января, индекс ММВБ обновил исторический пик
Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс ММВБ обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС нацелился на обновление пика минувшего декабря.    читать дальше
.
03 января 2017 года 10:18
Доллар и евро снизились в начале торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря нефти
Москва. 3 января. Рубль укрепился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов вторника благодаря росту нефтяных цен и позитивной динамике мировых рынков капитала.    читать дальше
.
03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник.    читать дальше
.
03 января 2017 года 09:40
Среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель - Промсвязьбанк
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.