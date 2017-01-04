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Главная / Мнения аналитиков / Укрепление рубля может противодействовать фиксации прибыли на рынке акций - ИК Еврофинансы
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04 января 2017 года 11:03
Укрепление рубля может противодействовать фиксации прибыли на рынке акций - ИК Еврофинансы
"Нефть марок Brent и Light утром вчера шли соответственно по 57,15 и 54,01, к 14.00 по 58,08 и 54,94, утром сегодня по 55,87 и 52,72 долл. за барр., рынки ждут предварительную информацию по динамике запасов в США, - комментируют эксперты ИК "Еврофинансы". - Между тем, Россия, Оман и Кувейт с 1 января уже начали сокращать добычу. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в секторе услуг Германии (11:55) и инфляцию в еврозоне (13:00). Снижение нефтяных цен может стать формальным поводом для инвесторов на российских биржах приступить к фиксации заметно подросшей вчера прибыли, но укрепление рубля может этому противодействовать".
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04 января 2017 года 11:48
Москва. 4 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за упавшей накануне вечером нефтью, однако внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, что сдерживает продажи. читать дальше
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Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
.04 января 2017 года 09:25
У западных фондов имеется позитивный взгляд на Россию - в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.03 января 2017 года 19:20
Москва. 3 января. Рынок акций РФ начал торговый год с обновления максимумов индексов и ряда бумаг на фоне общемирового ралли, подогретого ожиданиями выполнения соглашения нефтяников в формате ОПЕК+ по сокращению добычи сырья с января. читать дальше
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.03 января 2017 года 19:16
"Российский рынок акций начал 2017 год ростом. С утра на биржах наблюдались активные покупки благодаря растущей в цене нефти на фоне ожиданий выполнения договоренности странами-производителями по снижению добычи "черного золота". Рублевый "бенчмарк" дошел до максимальной отметки в 2288,35 пункта.... читать дальше
.03 января 2017 года 15:35
Москва. 3 января. Доллар США и евро заметно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и позитивной динамике мировых рынков капитала. читать дальше
.03 января 2017 года 15:26
"Из наиболее значимой статистики ждем уровень инфляции в Германии (16:00 мск), по США расходы на строительство и индекс экономических условий в производственной сфере (18:00 мск). С учетом растущей нефти закрытие сессии на российских рынках ожидаем укреплением рубля и ростом покупок активов", -... читать дальше
.03 января 2017 года 13:21
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий... читать дальше
.03 января 2017 года 12:14
"Индекс ММВБ в первый час торгов 3 января 2017 года обновил исторический максимум, достигнув уровня 2260,17 пункта. Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря 2016 года, рублевый индикатор достиг отметки 2 258,1 пункта. Акции "Сбербанка" выросли на 1,35%, "Московской биржи" – на 3,38%, бумаги... читать дальше
.03 января 2017 года 11:30
Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс ММВБ обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС нацелился на обновление пика минувшего декабря. читать дальше
.03 января 2017 года 10:18
Доллар и евро снизились в начале торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря нефти
Москва. 3 января. Рубль укрепился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов вторника благодаря росту нефтяных цен и позитивной динамике мировых рынков капитала. читать дальше
.03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник. читать дальше
.03 января 2017 года 09:40
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились... читать дальше
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