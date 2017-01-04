Укрепление рубля может противодействовать фиксации прибыли на рынке акций - ИК Еврофинансы

"Нефть марок Brent и Light утром вчера шли соответственно по 57,15 и 54,01, к 14.00 по 58,08 и 54,94, утром сегодня по 55,87 и 52,72 долл. за барр., рынки ждут предварительную информацию по динамике запасов в США, - комментируют эксперты ИК "Еврофинансы". - Между тем, Россия, Оман и Кувейт с 1 января уже начали сокращать добычу. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в секторе услуг Германии (11:55) и инфляцию в еврозоне (13:00). Снижение нефтяных цен может стать формальным поводом для инвесторов на российских биржах приступить к фиксации заметно подросшей вчера прибыли, но укрепление рубля может этому противодействовать".