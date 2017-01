Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных, однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением.

Dow Jones Industrial Average прибавил почти 120 пунктов, но так и не достиг важной психологической отметки в 20 000 пунктов, которая станет новым рекордом.

В первую торговую сессию 2017 года участники рынка положительно отреагировали на данные о промышленной активности Китая, Европы и США.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Нового года.

По итогам 2016 года Dow Jones подскочил более чем на 13%, Standard & Poor's 500 - на 9,5%, Nasdaq Composite - на 7,5%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта, максимума с декабря 2014 года, по сравнению с 53,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали роста индекса до 53,5 пункта.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии 3 января февральский контракт на нефть WTI подешевел на 2,6%, до $52,33 за баррель, тогда как нефть Brent с поставкой в марте опустилась на 2,4% - до $55,47 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки WTI поднимались выше $55 за баррель, Brent - выше $58.

В число лидеров роста в США во вторник вошли производитель спорттоваров Nike Inc. (+2,3%) и оператор связи Verizon Communications (+2,3%), тогда как в минусе остались страховщик Travelers Cos. Inc. (-1,2%) и McDonald's Corp. (1,7%).

Цена бумаг Xerox Corp. взлетела на 20% после того, как Credit Suisse повысил их рейтинг до "выше рынка".

Заметный подъем продемонстрировали и бумаги финансовых компаний - их индекс в составе S&P 500 повысился на 1%, Morgan Stanley и State Street прибавили 1,9% и 2% соответственно.

Бумаги General Motors Co. подорожали на 0,9%, проигнорировав критику автоконцерна со стороны избранного президента США Дональда Трампа. "General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике Chevy Cruze, - написал Д.Трамп в Twitter. - Производите в США или платите большие налоги на границе!"

Курс акций PayPal увеличился на 2% после того, как аналитики Monness Crespi улучшили их рейтинг до "покупать".

Рыночная стоимость Alon USA Energy Inc. подскочила на 11,1% в связи с объявлением о консолидации всех ее акций компанией Delek US Holdings Inc. Объединенная компания со стоимостью предприятия около $2,8 млрд займется освоением месторождений в Пермском нефтегазоносном бассейне. Delek увеличила капитализацию на 5%.

Цена акций фармкомпании Inotek Pharmaceuticals Corp. рухнула на 71,3% после провальных результатов на последних этапах испытаний нового препарата для лечения глаукомы.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся 3 января на 119,16 пункта (0,60%) - до 19881,76 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам сессии вырос на 19 пунктов ровно (0,85%) - до 2257,83 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 45,97 пункта (0,85%) - до 5429,08 пункта.

Цены на нефть, упавшие во вторник более чем на 2%, с утра в среду пытаются восстановить подъем на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК подорожал на 40 центов (0,72%) - до $56,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 37 центов (0,71%) - до $52,70 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются вслед за бурным ростом японского рынка на ожиданиях дальнейшего ослабления иены, инвесторы приветствуют позитивные статданные из США, сообщает CNBC.

Доллар практически не меняется в паре с евро, однако дорожает по отношению к иене уже четвертую сессию подряд, в том числе благодаря росту доходности US Treasuries. Кроме того, в среду вечером участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8%.

Японский индикатор Nikkei 225, возобновивший торги 4 января впервые после новогодних празднований, подскочил на 2,5%, тогда как более широкий индекс Topix прибавил 2,3%.

В число компаний, растущих с опережением рынка, входят банки и Mitsubishi UFJ (+3,5%) и Shinsei Bank (+3,6%), автоконцерны Honda Motor (+4,4%) и Toyota Motor (+3,1%), а также торговый дом Mitsubishi Corp. (+4,4%).

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,9%, однако гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, как и индийский Sensex с южнокорейским Kospi, новозеландский S&P/NZX 50 - на 0,8%.

Евро к 9:15 мск 4 января стоил $1,0403 по сравнению с $1,0405 на закрытие североамериканского рынка во вторник.

Курс доллара к иене поднялся со 117,75 до 118,12 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - до 122,88 иены против 122,53 накануне.

Накануне доллар обновил максимум за 14 лет - индекс WSJ Dollar поднялся на 0,3%, до самой высокой отметки с середины 2002 года. На азиатских торгах в среду индикатор прибавил 0,1%.

Вслед за восстановлением цен на нефть после резкого падения во вторник дорожают бумаги нефтегазовых компаний: Japan Petroleum Exploration - на 2,8%, Inpex Corp. - на 1,6%, Oil Search - на 1,4%.

Цены на цветные металлы повышаются в среду, в том числе никель подорожал на 1,4%, до $10050 за тонну, цинк - на 1,7%.

Золото держится у максимума за три недели, поскольку участники рынка ожидают увеличения спроса в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю в конце января. Спотовая цена золота в слитках поднялась на 0,2%, до $1161,05 за тройскую унцию.