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Главная / Мнения аналитиков / У западных фондов имеется позитивный взгляд на Россию - в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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04 января 2017 года 09:25
У западных фондов имеется позитивный взгляд на Россию - в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Вчера индекс ММВБ показал положительную динамику (+2,36%), - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Меня спросили вчера в социальных сетях, что я думаю о рынке. Отвечаю. Мне нет необходимости думать о рынке – "высокоинтеллектуальный" индикатор двухсотдневная скользящая средняя, по-прежнему сигнализирует, что индекс ММВБ находится в «зоне быков». Вождь думает за нас. Декабрьская коррекция рынка прошла в боковой форме, что подтвердило силу «быков». Могу себе представить, что в начале февраля, когда будут подводиться данные о добыче нефти за январь, окажется, что нефтедобытчики плохо соблюдают соглашения, достигнутые 30 ноября в Вене, и ситуация на нашем рынке ухудшится. Но зачем заранее об этом думать? Технические индикаторы пусть мучаются сомнениями. Прогноз об отскоке индекса развивающихся рынков EEM от ноябрьских минимумов сбываются. Вчера он вырос до ноябрьского понижательного тренда, но пробить его не смог. Сейчас ждем приостановки роста, ну и на графике нефти есть сопротивление $59-$60 (вчерашний максимум был на уровне $58,37)". У западных фондов имеется позитивный взгляд на Россию, в связи с этим в начале года они открыли новые лимиты на покупку отечественных акций. Давайте посмотрим, какие акции вчера отметились среди лидеров роста. В большинстве своем это бумаги, имеющие большой вес в индексах, т.е. интересные фондам («Сбербанк», «Лукойл», «Роснефть»). Единственная акция, которая имеет большой вес в индексе ММВБ (15%), но показала вчера динамику «хуже рынка», - это «Газпром». «Конструктивное взаимодействие Трампа с Путиным может быть положительным не только для российской экономики, но и для российских акций, которые являются одними из самых недооцененных в мире», - заявил Роберт Лутц, директор по инвестициям Cabot Money Management. Далее он сказал: «Я понятия не имею, что за эндшпиль (заключительная часть шахматной партии – А.В.) будет в этой партии, но благосклонность президента самой мощной страны в мире большой позитив для России». "Цены на нефть вчера достигли 18-месячного максимума, затем откатились вниз из-за сильного доллара и близости зоны сопротивления, - напоминает эксперт ИК. - $59-$60 сильные сопротивления. Открытием месторождения нефти в Белоруссии одномоментный провал котировок нефти на $3 объяснить не получится. Напомню, недавний Опрос Reuters показал, что аналитики ожидают постепенного роста цен до $60 за баррель к концу 2017 года. Укрепление доллара, рост нефтедобычи в США и плохая дисциплина участников соглашения ОПЕК+ не дадут ценам вырасти сильнее, полагают опрошенные аналитики". Выполнить годовой план по нефти (образно) за три дня это слишком хорошо, чтобы быть правдой, уверен эксперт ИК. Есть «непонятки» со спросом. «Наблюдается большой разброс в прогнозах по росту спроса в 2017 году, от +1,22 млн баррелей в день до +1,57 млн баррелей в день», – сообщили в заметке клиентам аналитики компании JBC. «В целом, все аналитики сходятся во мнении, что основным драйвером роста спроса будут оставаться страны Азии. Тем не менее, среди аналитиков отсутствует консенсус по темпам роста спроса в годовом исчислении со стороны Китая и Индии», – пишут аналитики JBC. "Остаемся оптимистами. Вероятная приостановка роста это не повод для пессимизма. Много происходит хорошего… Вчера бразильский фондовый индекс BOVESPA пробил наверх двухмесячный понижательный тренд, что вызвало ускорение роста (+3,73%). Как и российские индексы, он продолжает пребывать в «зоне быков»", - заключает А. Верников.
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