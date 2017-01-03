Рынок акций начал год с обновления максимумов индексов и ряда бумаг на фоне общемирового ралли

Москва. 3 января. Рынок акций РФ начал торговый год с обновления максимумов индексов и ряда бумаг на фоне общемирового ралли, подогретого ожиданиями выполнения соглашения нефтяников в формате ОПЕК+ по сокращению добычи сырья с января.

По итогам торгов во вторник индекс ММВБ вырос до 2285,43 пункта (+2,4%, максимум дня и новый исторический пик - 2293,99 пункта), индекс РТС поднялся до 1189,32 пункта (+3,2%) - максимум с сентября 2014 года. Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар подешевел до 60,49 рубля (-0,78 рубля).

Обновили исторические максимумы акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,3% и -3,9% "префы"), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+5,3%, до 136,59 рубля).

Также в лидерах роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,8%), Сбербанка (+4%).

Торги в новом году начались 2 января в Европе, где индексы выросли благодаря позитивным статданным, а также подъему котировок акций банков.

Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Декабрьский показатель является максимальным с апреля 2011 года.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов (китайский CSI300 вырос на 1%) на статистике из Китая и Сингапура. Статданные по экономике КНР указали на рост деловой активности в производственном секторе Китая по итогам пятого месяца подряд. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Данные о ВВП Сингапура указали на ускорение экономического подъема страны в четвертом квартале 2016 года до 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом, максимального уровня более чем за три года.

Следом за Азией во вторник выросла Европа (FTSE, S&P350 прибавляют 0,7-0,8%), растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,8%) и подорожала нефть.

Нефть подскочила до максимума с июля 2015 года на заявлениях Кувейта и Омана о сокращении добычи в соответствии с договоренностями между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $57,68 за баррель (+1,5%), февральская цена WTI - $54,53 за баррель (+1,5%).

Кувейт снизил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки с 1 января в соответствии с договоренностями ОПЕК, а Оман сократил производство на 45 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+10%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4%).

Подешевели бумаги АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-5,1%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7% и -3,9% "префы"), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,361 млрд руб. (из них 9,609 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).