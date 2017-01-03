Рубль усилил рост к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти, став лидером среди валют EM

Москва. 3 января. Доллар США и евро усилили снижение к рублю на торгах "Московской биржи" вечером во вторник, приблизившись к минимумам, достигнутым 28-29 декабря; рубль, став лидером роста среди валют emerging markets (EM) укрепляется благодаря растущей нефти и позитивной динамике мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 60,51 руб./$1 в 18:55 МСК, что на 76,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,7625 руб./EUR1, подешевев на 1,7575 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,21 рубля, до 61,52 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 3 января связано с позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе ростом цен на нефть, которые во вторник достигли максимальных отметок с июля 2015 года на заявлениях Кувейта и Омана о сокращении добычи в соответствии с договоренностями между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 МСК подорожали на 1,2% - до $57,5 за баррель (в ходе торгов стоимость достигала $58,37 за баррель). Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялись на 1,23% - до $54,38 за баррель.

Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями. Оман, добывающий 1,01 млн б/с, снижает добычу на 45 тыс. б/с, сказал глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца (51,7 пункта). Ноябрьское значение было рекордным с июля 2014 года. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Рынок акций РФ во вторник заметно подрос вместе с нефтью и мировыми фондовыми площадками (индексы ММВБ и РТС подросли на 2,3-3,2%); российские фондовые индексы и ряд ликвидных бумаг обновили в ходе торгов свои максимумы. В частности индекс ММВБ в ходе торгов установил новый исторический пик - 2293,99 пункта, а индекс РТС достиг максимума с сентября 2014 года. Обновили свои исторические максимумы также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти" (MOEX: TATN).

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник на 0,6-0,7% вслед за ралли в Азии и Европе и повышением цен на нефть. В первую торговую сессию 2017 года участники рынка положительно реагируют на данные о промышленной активности Китая и о деловой активности в промышленности США. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта, максимума с декабря 2014 года, по сравнению с 53,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали роста индекса до 53,5 пункта.

Европейские фондовые индексы поднимаются во вторник на фоне сильных статданных из Китая и роста цен на сырье. Британский FTSE 100 увеличился на 0,8% и обновил исторический максимум, французский CAC 40 вырос на 0,9%, германский DAX - на 0,2%. Котировки акций горнодобывающих компаний растут в ходе торгов на сигналах продолжающегося увеличения производственной активности в КНР, являющейся крупнейшим мировым потребителем сырьевых товаров.

Поддержку британскому рынку акций также оказали данные о росте производственной активности в стране до максимального уровня за 2,5 года. Согласно данным IHS Markit, PMI в промышленном секторе Великобритании в декабре подскочил до 56,1 пункта - максимума с июня 2014 года, по сравнению с 53,6 пункта в ноябре. Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта - максимума с апреля 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit, опубликованные накануне. В Германии PMI промсектора вырос в декабре до 55,6 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее.

Банк России во вторник не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

В связи с праздничными днями в России торги валютными контрактами на "Московской бирже" расчетами "сегодня" не проводились ни по доллару, ни по евро.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 38,4 копейки по отношению к 30 декабря и составил 60,7508 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил всего $1 млрд 276,97 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 1,14 рубля по отношению к 30 декабря и составил 63,3418 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR89,173 млн.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.