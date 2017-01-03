Российский рынок акций закрыл первый рабочий день 2017 года ростом - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций начал 2017 год ростом. С утра на биржах наблюдались активные покупки благодаря растущей в цене нефти на фоне ожиданий выполнения договоренности странами-производителями по снижению добычи "черного золота". Рублевый "бенчмарк" дошел до максимальной отметки в 2288,35 пункта. Долларовый индикатор РТС также показал рекорд, дотянув до уровня 1194,92 рубля. Первая сессия года прошла в итоге в "зеленой зоне", закрывшись по ММВБ на уровне 2285,43 пункта (+2,3%), а по РТС на отметке 1189,32 (+3,2%)". - отмечают специалисты ИК "ФИНАМ".