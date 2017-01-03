Рубль укрепляется к доллару и евро во вторник днем благодаря растущей нефти и мировым рынкам

Москва. 3 января. Доллар США и евро заметно снижаются к рублю на торгах "Московской биржи" днем во вторник; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и позитивной динамике мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 60,645 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,0675 руб./EUR1, подешевев на 1,4525 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 1 рубль, до 61,735 рубля.

Банк России во вторник не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 3 января связано с позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе ростом цен на нефть, которые достигли во вторник максимальных отметок с июля 2015 года в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира. Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями. В свою очередь Оман сократил производство на 45 тыс. б/с.

На этом фоне мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 2,2% - до $58,07 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на 2,23% - до $54,92 за баррель.

Рынок акций РФ во вторник заметно подрастает вместе с нефтью и мировыми фондовыми площадками; российские фондовые индексы и ряд ликвидных бумаг обновили в ходе торгов свои максимумы. В частности индекс ММВБ в ходе торгов установил новый исторический пик - 2278,38 пункта, а индекс РТС достиг максимума с сентября 2014 года. Обновили свои исторические максимумы также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти" (MOEX: TATN).

Европейские фондовые индексы растут во вторник вслед за котировками акций сырьевых компаний, получивших поддержку за счет благоприятных статданных из Китая. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Поддержку британскому рынку акций также оказали данные о росте производственной активности в стране до максимального уровня за 2,5 года. Согласно данным IHS Markit, PMI в промышленном секторе Великобритании в декабре подскочил до 56,1 пункта - максимума с июня 2014 года, по сравнению с 53,6 пункта в ноябре

Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта - максимума с апреля 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit, опубликованные накануне. В Германии PMI промсектора вырос в декабре до 55,6 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее.

Количество работающих граждан Германии в прошлом году достигло 43,4 млн человек, что является рекордом с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. Число занятых увеличилось по сравнению с 2015 годом на 425 тыс. человек, или на 1%. Показатель повышается на протяжении последних десяти лет. Количество безработных в ФРГ в 2016 году уменьшилось на 160 тыс. человек и опустилось ниже отметки в 1,8 млн человек.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (включительно) не производится.