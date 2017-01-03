Рынок акций РФ растет на первых торгах января, индекс ММВБ обновил исторический пик

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс ММВБ обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС нацелился на обновление пика минувшего декабря.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2256,92 пункта (+1,1%, максимум дня и новый пик - 2260,17 пункта), индекс РТС - 1163,72 пункта (+1%, предыдущий пик 14 декабря - 1170,51 пункта - максимум с сентября 2014 г). Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) растут в пределах 4,1%.

Доллар просел до 61,09 рубля (-0,18 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Мосбиржи" (+3,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+4,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%).

Торги в новом году начались 2 января в Европе, где индексы выросли благодаря позитивным статданным, а также подъему котировок акций банков. Биржи Великобритании и Швейцарии были закрыты в понедельник в связи с праздником.

Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Декабрьский показатель является максимальным с апреля 2011 года.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов (китайский CSI300 вырос на 1%) на статистике из Китая и Сингапура, продолжился рост Европы (DAX, FTSE, S&P350 прибавляют 0,2-0,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) и дорожает нефть.

Статданные по экономике КНР указали на рост деловой активности в производственном секторе Китая по итогам пятого месяца подряд. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Данные о ВВП Сингапура указали на ускорение экономического подъема страны в четвертом квартале 2016 года до 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом, максимального уровня более чем за три года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $57,0 за баррель (+0,3%), февральская цена WTI - $53,95 за баррель (+0,4%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник выросли акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%).

Подешевели бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-1,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,021 млрд руб. (из них 1,148 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).