По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%

Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами, сообщает MarketWatch.

Значение Dow Jones Industrial Average не смогло пробить психологически важный уровень в 20 000 пунктов, однако годовой прирост индикатора стал максимальным за последние три года.

Standard & Poor's 500 увеличился в минувшем году примерно на 10% - лучший результат с 2014 года, при этом он завершил "в плюсе" четыре из последних пяти лет.

"Восстановление Dow индекса и других американских рынков за последний год было поразительным, - говорит главный рыночный аналитик IG Крис Бьюшемп. - Только время покажет, будет ли эйфория от Дональда Трампа устойчивой или мы увидим коррекцию в начале нового года".

Американские биржи были закрыты 2 января и возобновят работу в стандартном режиме во вторник.

Индекс Dow Jones Industrial Average 30 декабря снизился на 57,18 пункта (0,29%) - до 19762,6 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 10,43 пункта (0,46%), составив 2238,83 пункта. При этом снизились девять из одиннадцати основных отраслевых групп индекса.

Значение Nasdaq Composite в пятницу опустилось на 48,97 пункта (0,9%) - до 5383,12 пункта.

Активность торгов акциями была низкой, что традиционно для предпраздничных дней.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник благодаря позитивным статданным из Китая, пишет MarketWatch.

Для рынков материкового Китая, Гонконга и Австралии торги 3 января являются первыми в 2017 году, японские биржи во вторник закрыты (банковский выходной).

Китайский Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.

Статданные по экономике КНР указали на рост деловой активности в производственном секторе Китая по итогам пятого месяца подряд.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

"Для китайского фондового рынка минувший год был действительно неблагоприятным, - отмечает аналитик First Shanghai Securities в Гонконге Линус Ип. - Позитивные данные о PMI дают инвесторам понять, что китайская экономика стабилизируется".

Shanghai Composite потерял в 2016 году 12%, что стало самым существенным падением за пять лет, сообщает агентство Bloomberg.

Котировки акций китайских компаний потребительского сектора растут во вторник: стоимость бумаг Midea Group подскочила на 3,6%, TCL Corp. - на 4,2%.

Данные о ВВП Сингапура указали на ускорение экономического подъема страны в четвертом квартале 2016 года до 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом, максимального уровня более чем за три года.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК подорожали на $0,32 (0,56%) - до $57,14 за баррель. На торгах 30 декабря их цена снизилась на $0,03 (0,05%), завершив день на уровне $46,82 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на $0,32 (0,6%) - до $54,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов опустилась на $0,05 (0,09%) и составляла на закрытие $53,72 за баррель.

По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, что стало максимальным приростом за семь лет, отмечает MarketWatch. В том числе в декабре она подорожала более чем на 8% после соглашения стран-членов ОПЕК и других государств о снижении объемов добычи.

Марка Brent выросла за год в цене на 52%, что также стало самым существенным подъемом с 2009 года.

"Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх", - полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.