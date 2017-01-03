При ценах на нефть в диапазоне $50-57 пара доллар/рубль проведет большую часть года в коридоре 58-66 - Промсвязьбанк

"В 2016 году российская валюта продемонстрировала сильную динамику, прибавив более 20% в паре с долларом. Поддержка для рубля исходила в первую очередь от восстановления нефтяных котировок, привлекательных ставок и относительно высокого спроса на риск на глобальных долговых рынках. На горизонте следующего года мы рассчитываем на то, что при ценах на нефть в диапазоне 50-57 долларов/баррель пара доллар/рубль проведет большую часть года в коридоре 58-66 руб./доллар со среднегодовой ценой вблизи 62 руб./доллар с риском нахождения ниже 60 руб./доллар в 1 полугодии 2017 года и возвратом к верхней границе диапазона к концу года", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.