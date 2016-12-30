Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне спроса на валюту перед новым годом

Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером на фоне возросшего спроса на валюту перед новогодними каникулами; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на высокую нефть.

Курс доллара США составил 61,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,38 руб./EUR1, подорожав на 1,175 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 88,6 копейки, до 62,55 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро 30 декабря связано с желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль по рублю и переложиться в валюту перед новогодними и рождественскими каникулами, несмотря на стабильно высокие мировые цены на нефть. Кроме того, спрос на валюту могли спровоцировать новые санкции США против России, объявленные накануне. В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении. В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что при новом президенте США Вашингтон будет совершать меньше "корявых действий" и не будет вести себя "как слон в посудной лавке". "С учетом переходного периода в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых шагов и от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что "нам удастся совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений".

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются на фоне крайней низкой активности торговли. Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшились на 0,47% - до $56,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,35% - до $53,58 за баррель. Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в четверг, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

С начала текущего года Brent подорожала на 52%, WTI - на 45%. Это первое повышение котировок за последние три года и рекордное - с 2009 года. Все эксперты сходятся во мнении, что внимание рынка в 2017 году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко крупнейшие нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи.

"Сегодня на "тонком" рынке был зафиксирован локальный спрос на валюту, который в условиях дефицита предложения привел к росту доллара и евро против рубля. А так как номинальный курс доллара сейчас достаточно интересен для покупки, независимо от того это 60 руб./$1 или 61 руб./$1, то спрос на валюту есть. Теперь будем ждать открытия следующего года. Так как "Московская биржа" (MOEX: MOEX) будет работать с 3 по 6 января, то торги в эти дни могут быть довольно волатильными, поскольку на рынке будут не все игроки и возможны локальные перекосы в ту или иную сторону. Тем более, что двигать рынок будет достаточно просто ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По словам начальника казначейства банка "Югра" Романа Фадеева, последний торговый день уходящего года не обошелся без сюрпризов. Практически всю неделю рынки видели низкую активность и незначительные изменения котировок. Трейдеры шутили, что на "тонком" рынке обычно и возникают неожиданные и резкие движения. По традиции многих лет, такой внезапный рывок сделала европейская валюта. В начале азиатской сессии котировки в паре "евро-доллар" рванули на $1,0596, и евро подорожал за считанные минуты на 1,6%. Участники рынка отмечают вал так называемых алгоритмических заявок или, попросту говоря, сгенерированных компьютерами заявок на покупку, которые застали трейдеров врасплох. Максимум сессии вообще был на отметке $1,0653, и несложные подсчеты дают понять, что по сравнению с уровнем торгов четверга валюта прошла две фигуры.

"На рынке заговорили о возможном развороте в ралли американского доллара, которое вызвано ожиданиями изменений в экономике от Дональда Трампа. В остальном изменения в динамике индикаторов по-прежнему очень незначительные. На отечественном валютном рынке, похоже, идет закрытие позиций - рубль в паре с долларом уже выше 61 руб./$1, и это при том, что глобально доллар теряет позиции, а нефть Brent сегодня торгуется около $57 за баррель", - отмечает Р.Фадеев.

"Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 руб./$1. Хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку 60 руб./$1 в ближайшие дни. Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление нацвалюты может продолжиться, хотя пока сложно прогнозировать, насколько сильным и долгим оно будет. С технической точки зрения, рубль ограничен уровнем в районе 58 руб./$1, но, с точки зрения бюджета и экономики России, это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 года, скорее всего, мы все же увидим "откат" хотя бы к 63 руб./$1. Этот уровень уже считается относительно комфортным. С другой стороны, крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит, у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике. Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными", - считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 31 декабря на 38,39 копейки, до 60,6569 руб./$1, и повысил курс евро на 78,97 копейки, до 63,8111 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 62,66 копейки по отношению к четвергу и составил 60,9193 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 73,3 копейки по отношению к 29 декабря и составил 61,1319 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 963,181 млн, из которых $1 млрд 936,746 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 26,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,17 рубля по отношению к четвергу - до 64,0972 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 1,42 рубля по отношению к 29 декабря и составил 64,4793 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR753,816 млн, из которых EUR324,322 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR429,494 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу были стабильными. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 10,37% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 10,38% годовых. В свою очередь ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также были стабильными или немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,43% годовых, на срок 3 месяца - также на 1 б.п. (до 10,49% годовых), а на срок 6 месяцев сохранилась на уровне предыдущего дня - 10,49% годовых.