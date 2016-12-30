Рынок акций завершил год на мажорной ноте, рост индекса РТС превысил 52%

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил последние в уходящем году торги на мажорной ноте на ожиданиях сохранения оптимизма в январе, проигнорировав при этом новости о новых санкциях США к России из-за предполагаемых российских кибератак.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос до 2232,72 пункта (+1,2%), индекс РТС - до 1152,33 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал в пятницу до 61,05 рубля (+0,65 рубля).

По итогам 2016 года рублевый индекс ММВБ вырос на 26,8%, долларовый индекс РТС взлетел на 52,2% за счет укрепления рубля на фоне роста нефти. Доллар за год упал на 12,5 рубля (с уровня 73,6 руб./$1), нефть Brent подорожала почти на $11, или 23% (с уровня $46 за баррель).

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%).

Индексы в США накануне слабо снизились на фоне низкой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones пока так и не подобрался к психологически важной отметке 20 000 пунктов.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют по 0,3%), но продолжилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,2%) и просела нефть.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов оказались минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $56,57 за баррель (-0,5%), цена WTI - $53,56 за баррель (-0,4%).

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства выполняют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на российском рынке акций сохранились позитивные настроения под конец года, хотя внешний фон оставался нейтральным. Цена нефти Brent благоволит сохранению оптимистичных настроений биржевиков рынка акций, индекс ММВБ завершил год выше 2200 пунктов, что дает повод строить предположения о возможном продолжении восходящего тренда и в начале 2017 года.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что российский рынок акций проводил 2016 год вблизи 2-летних максимумов на фоне подъема нефти в район 18-месячных пиков.

Америка ввела антироссийские санкции в ответ на предполагаемые кибератаки. Согласно указу президента США Барака Обамы, объектами новых санкций стали несколько российских ведомств, в том числе ГРУ и ФСБ, а также некоторые сотрудники разведки. Кроме того, США высылают из страны 35 российских дипломатов.

Объявленные меры никоим образом не затрагивают котирующиеся на биржах компании, так что прямые последствия от введения новых санкций не должны беспокоить инвесторов. Однако эта новость может в некоторой степени ухудшить настрой, так как участники рынка уже начали закладывать в котировки возможное улучшение российско-американских отношений. Вместе с тем, администрации Б.Обамы осталось работать несколько недель, в связи с чем рынок не придаст большого значения этим неблагоприятным событиям, а вместо этого сосредоточит внимание на будущих действиях избранного президента Дональда Трампа. В целом новость умеренно негативная, теперь в центре внимания - реакция российских властей.

По оценке старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, неуверенность участников сырьевых торгов связана с тем, что с 1 января начнет действовать международное соглашение по поводу сокращения объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Таким образом, открытие позиций в расчете на указанное событие возможно только до конца текущего торгового дня. Однако не стоит забывать о том, что среднесрочное улучшение настроений на нефтяном рынке было вызвано лишь ожиданиями обещанного сокращения добычи частью мировых производителей. Между тем, опубликованная еженедельная статистика Минэнерго США указала на неожиданный прирост запасов сырой нефти в стране. Поэтому возможность дальнейшего движения фьючерсов на нефть к следующей значимой цели $60 за баррель пока остается под вопросом.

Основным внешнеполитическим событием стало известие о введении санкций против ряда российских физических и юридических лиц со стороны США в связи с обвинениями во вмешательстве в предвыборную кампанию за океаном в форме кибернетических атак. Объявленные ограничительные меры предполагают блокирование имущества и запрет на въезд в США. Кроме того, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов. По-видимому, до момента январской смены хозяина Белого Дома будет наблюдаться дальнейший обмен дипломатическими "любезностями" между Россией и США.

Акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%, до 11 тыс. руб.) достигли своего сильного среднесрочного сопротивления 11 тыс. руб., также выросли бумаги "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,2%). По-видимому, умеренный интерес к акциям розничных торговых сетей связан с ожиданиями увеличения объемов предновогодних продаж.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, уходящий 2016 год для российского рынка акций оказался весьма удачным. Зимний провал индекса ММВБ почти до 1580 пунктов предоставил отличные возможности для закупок. Безусловным лидером текущего года стал сектор электроэнергетики, где ряд бумаг вырос в несколько раз. В банковском секторе отличный результат показали бумаги Сбербанка (MOEX: SBER), подскочившие на 70%, а у ВТБ (MOEX: VTBR) дела явно не заладились - бумаги по итогам года подешевели.

Разочарованием фондового рынка стал сектор телекоммуникаций из-за принятых законодательных инициатив. Однако и в этом направлении могут появиться позитивные сдвиги в 2017 году. В целом, российский рынок вошел в пятерку самых растущих по итогам 2016 года. Результат сильнее показали лишь индексы Бразилии, Казахстана и Перу. Рубль разделяет высшие две строчки с бразильским реалом, третье место с большим отставанием заняла исландская крона.

В последние дни уходящего года одна из надежд на улучшение отношений между США и РФ заметно испортилась из-за дипломатического скандала и новых ограничительных мер. Самое неприятное в ситуации то, что данные меры поддерживают законодатели США, большинство которых принадлежит к республиканской партии. Иными словами, новый год на российском рынке может начаться с больших сомнений.

По словам директора аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, рынок акций завершил год в "зеленой" зоне под влиянием умиротворяющей и совсем не агрессивной реакции России на новые санкции США, а также данных Росстата о замедлении инфляции в РФ до 5,4% в год.

Валютный рынок не счел ситуацию внешних санкций противоестественной, но проголосовал за доллар, а не рубль в качестве валюты-убежища на праздники.

Если на нефтяном рынке в начале нового года не будет атаки на психологически важный уровень $50 за баррель, нет препятствий для умеренного подорожания Brent. Ожидания роста сырьевого рынка будет препятствовать падению индекса ММВБ в праздничный период. На первой торговой сессии 2017 года 3 января индекс ММВБ может вырасти до 2232 пунктов, а индекс РТС - до 1171 пункта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+9,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,7%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+4,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,9% и +4,1% "префы").

Подешевели бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-1,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,271 млрд рублей (из них 6,088 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).