Цены евробондов РФ по итогам последней недели 2016 года слегка подросли вслед за UST и нефтью

Москва. 30 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели 2016 года слегка подросли вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефти, цены которой к концу недели находились у максимумов за последние полтора года. При этом изменения суверенных спредов за пять дней оказались незначительными.

Несмотря на то, что в России последняя неделя года была полноценной, торги в секторе отечественных евробондов в понедельник-вторник практически отсутствовали из-за выходных и праздничных дней в США и Европе по случаю празднования католического Рождества. Таким образом, какая-то более или менее активность на рынке стала проявляться лишь 28 декабря, причем настроения на рынке преимущественно были слабо позитивными благодаря продолжившемуся укреплению рубля и росту мировых цен на нефть.

Цены на нефть плавно подрастали в среду-четверг, находясь вблизи максимальных уровней за полтора года, на оптимизме инвесторов в отношении мер по сокращению добычи странами ОПЕК, которые могут привести к снижению излишка предложения на мировом рынке топлива. Ранее страны ОПЕК и 11 их партнеров договорились начать постепенное сокращение добычи с 1 января 2017 года. Совокупный объем добычи, как ожидается, снизится на 1,8 млн баррелей в сутки. В результате мер ОПЕК запасы топлива в мире сократятся, а цены стабилизируются, заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

Котировки большинства выпусков отечественных евробондов слегка подросли в четверг благодаря высокой нефти и наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries. Основные заявки на покупку российских еврооблигаций поступали от частных клиентов, в то время как институциональные игроки практически не проводили операций на рынке.

Вместе с тем в последний день недели рост котировок отечественных евробондов приостановился вслед за наметившимся ухудшением ситуации на рынке базовых активов, а также коррекцией нефтяных цен, обновивших в начале дня максимумы за последние полтора года, после чего ушедших в небольшой минус. Кроме того, свою негативную роль мог сыграть и курс рубля, который 30 декабря заметно потерял по отношению к доллару и евро на фоне закрытия рядом участников рынка "длинных" позиций по рублю перед новогодними и рождественскими каникулами.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,08% и составила 120,5% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней всего на 3 базисных пункта и 30 декабря составил 81 базисный пункт). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,23%, с погашением в 2042 году - на 0,35% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта и составил 247 базисных пунктов). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,32%, с погашением в 2023 году - на 0,14% (их спред к US Treasuries расширился на 4 пункта - до 183 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,08%. И лишь самые "короткие" евробонды с погашением в 2018 году снизились в цене на 0,14%.

В секторе валютных гособлигаций России в начале 2017 года, скорее всего, не сложится какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана с существующей неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики мировых Центробанков, прежде всего Федеральной резервной системы США, ближайшее заседание которой запланировано на конец января. Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.