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30 декабря 2016 года 18:21
2016 год для российского рынка акций оказался весьма удачным, лидером года стал сектор электроэнергетики - "Открытие Брокер"
Подходит к концу 2016 год, который для российского рынка оказался весьма удачным, констатирует аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Зимний провал индекса ММВБ почти до 1580 пунктов предоставил отличные возможности для закупок. Прибыль к концу года по индексам оказалась такой, которой российские инвесторы уже давно не видели. За год индекс ММВБ вырос с 1761,36 до 2218 пт. — к 15:15 (мск), а РТС — с 757,04 до 1140 пт. Рубль с конца прошлого года поднялся с 73,59 до 61,2675 против доллара — к 15:15 (мск) и с 80,434 до 64,70 против евро. Безусловным лидером текущего года стал сектор электроэнергетики. К примеру, бумаги «Интер РАО» подросли с 1,106 до 3,794 — к 15:15 (мск). Даже акции «Русгидро» взбодрились в конце года и смогли показать рост с 0,679 до 0,914. В банковском секторе отличный результат у «Сбербанка», обыкновенные бумаги которого подскочили с 101,26 до 171,68, а вот у «ВТБ» дела явно не заладились, поскольку бумаги упали с 0,0797 до 0,0741. В секторе нефти и газа можно отметить рост бумаг «ЛУКОЙЛ» с 2345,9 до 3423, а также «Роснефти» с 253,25 до 399,5. Металлурги не отставали, хотя результат получился неровным. Акции «Северстали» за год подросли с 609,5 до 923,8 — к 15:20 (мск), а вот ГМК «Норникель» подросли лишь с 9150 до 10017. Разочарованием фондового рынка стал сектор телекоммуникаций из-за принятых законодательных инициатив. Однако и в этом направлении могут появиться позитивные сдвиги в 2017 году. В целом, российский рынок вошёл в пятёрку самых растущих по итогам 2016 года. Результат сильнее показали лишь индексы Бразилии, Казахстана и Перу. Рубль разделяет высшие две строчки с бразильским реалом, третье место с большим отставание заняла исландская крона. К концу года российский рынок подошёл со свежими надеждами, которым предстоит пройти испытание в ближайшие месяцы. Впрочем, в последние дни уходящего года одна из надежд на улучшение отношений между США и РФ заметно испортилась из-за дипломатического скандала и новых ограничительных мер. Самое неприятное в ситуации то, что данные меры поддерживают законодатели США, большинство которых принадлежит республиканской партии. Иными словами, новый год на российском рынке может начаться с больших сомнений. В глобальном плане, MSCI World Index, учитывающий акции 46 рынков, подрос за год на 6%, хотя явными гирями на его ногах служили европейские индексы и китайские акции. «Британский выход» и победа Трампа не смогли поколебать инвесторов. Более того, во многих случаях эти «чёрные лебеди» оказались благоприятны для рынков. Девальвация фунта стерлингов подхлестнула британский рынок, который показал рост на 23% от своих июньских минимумов. Победа Д. Трампа, которой пугали инвесторов, спровоцировала ралли по всему спектру активов, включая российский и американский рынки. Политические риски будущего года смещаются в Европу, где состоятся выборы в Германии, Франции и Голландии. И, естественно, многие опасаются проблем в банковском секторе, где тень кризиса периодически наползает на индексы, но пока не проявилась в полную меру. Ещё одним глобальным риском является конец 30-летнего ралли в облигациях. В принципе, в течение года многие долговые инструменты смогли вписать в свою историю отрицательную доходность, что начало вызывать явную обеспокоенность в финансовом секторе на глобальном уровне. Соответственно, глобальный график доходностей готов развернуться в противоположном направлении, а это явный негатив для рынков акций. В ноябре-декабре одним из факторов давления на валюты был рост доходностей по американским казначейским обязательствам. В 2017 году ФРС планирует повысить ставку трижды, что, естественно, продолжит негативно влиять на акции, дивидендная доходность которых будет уступать федеральным долговым обязательствам. Естественно, это большой риск для золота, которое плохо себя чувствует в условиях роста ставок и отсутствия роста инфляционных ожиданий. Однако и для нефти есть свой кусок проблем, так как рост ставок в долларах США негативно сказывается на рискованных активах. Поэтому повышение цены за баррель Brent на 50% в текущем году не должно слишком сильно очаровывать осторожных инвесторов. Бдительность, как часто любил повторять бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, должна стать главным партнёром прибыльных операций с финансовыми активами в 2017 году.
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