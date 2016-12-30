Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем, несмотря на стабильную нефть

Москва. 30 декабря. Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" днем в пятницу на фоне возросшего спроса на валюту; рубль снижается в последний торговый день 2016 года, несмотря на стабильную нефть.

Курс доллара США составил 61,235 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,68 руб./EUR1, подорожав на 1,475 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,12 рубля, до 62,785 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 31 декабря на 38,39 копейки, до 60,6569 руб./$1, и повысил курс евро на 78,97 копейки, до 63,8111 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро 30 декабря связано с желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль по рублю и переложиться в валюту перед новогодними и рождественскими каникулами, несмотря на стабильно высокие мировые цены на нефть. Кроме того, спрос на валюту могли спровоцировать новые санкции США против России, объявленные накануне. В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении. В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что при новом президенте США Вашингтон будет совершать меньше "корявых действий" и не будет вести себя "как слон в посудной лавке". "С учетом переходного периода в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых шагов и от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что "нам удастся совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений".

В свою очередь нефть стабильна в пятницу днем после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась всего на 0,09% - до $56,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,11% - до $53,83 за баррель. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечают аналитики.

По словам начальника казначейства банка "Югра" Романа Фадеева, "последний торговый день уходящего года не обошелся без сюрпризов. Практически всю неделю рынки видели низкую активность и незначительные изменения котировок. Трейдеры шутили, что на "тонком" рынке обычно и возникают неожиданные и резкие движения. По традиции многих лет, такой внезапный рывок сделала европейская валюта. В начале азиатской сессии котировки в паре "евро-доллар" рванули на $1,0596, и евро подорожал за считанные минуты на 1,6%. Участники рынка отмечают вал так называемых алгоритмических заявок или, попросту говоря, сгенерированных компьютерами заявок на покупку, которые застали трейдеров врасплох. Максимум сессии вообще был на отметке $1,0653, и несложные подсчеты дают понять, что по сравнению с уровнем торгов четверга валюта прошла две фигуры".

"На рынке заговорили о возможном развороте в ралли американского доллара, которое вызвано ожиданиями изменений в экономике от Дональда Трампа. В остальном изменения в динамике индикаторов по-прежнему очень незначительные. Фондовые индексы Европы слегка снижаются, потери составляют в среднем 0,2%. Российский рынок вторит им, и индекс РТС опустился к 1140 пунктам. На отечественном валютном рынке, похоже, идет закрытие позиций - рубль в паре с долларом уже выше 61 руб./$1, и это при том, что глобально доллар теряет позиции, а нефть Brent сегодня торгуется около $57 за баррель", - отмечает Р.Фадеев.

"Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 руб./$1. Хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку 60 руб./$1 в ближайшие дни. Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление нацвалюты может продолжиться, хотя пока сложно прогнозировать, насколько сильным и долгим оно будет. С технической точки зрения, рубль ограничен уровнем в районе 58 руб./$1, но, с точки зрения бюджета и экономики России, это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 года, скорее всего, мы все же увидим "откат" хотя бы к 63 руб./$1. Этот уровень уже считается относительно комфортным. С другой стороны, крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит, у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике. Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными", - считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"В пятницу цены на нефть марки Brent достигали в ходе торгов максимальных значений года - $57,2 за баррель - на фоне ослабления доллара за последние сутки, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - При этом увеличение запасов сырой нефти в США на 0,6 млн баррелей не стало неожиданностью для рынка. Несмотря на рост цен на нефть, курс рубля относительно доллара сегодня заметно снизился. Российские индексы акции в последнюю торговую сессию уходящего года торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ растет на 0,4%, то из-за ослабления рубля индекс РТС снизился на 0,7%. Что касается 9 января, когда возобновятся основные торги на российском рынке, инвесторы будут отыгрывать содержание протокола декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, а также рост опасений девальвации юаня, курс которого сегодня опустился до минимальных значений за последние несколько лет".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу стабильны. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 10,37% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 10,38% годовых. В свою очередь ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также были стабильны или немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,43% годовых, на срок 3 месяца - также на 1 б.п. (до 10,49% годовых), а на срок 6 месяцев сохранилась на уровне предыдущего дня - 10,49% годовых.