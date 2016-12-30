До конца торгового дня пятницы на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA

"В пятницу, 30 декабря, цены на нефть марки Brent выросли до максимальных значений текущего года и достигли отметки $57,2 на фоне ослабления курса доллара за последние сутки, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - При этом увеличение запасов сырой нефти в США на 0,6 млн барр. не стало неожиданностью для рынка. Несмотря на рост цен на нефть, курс рубля относительно доллара сегодня снизился на 1 руб. до 61,4150 руб./долл. Российские индексы акции в последнюю торговую сессию уходящего года торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ растет на 0,4%, поднявшись до отметки 2216,5 пункта, то из-за ослабления рубля индекс РТС снизился на 0,7%. Второй день подряд лучше рынка выглядят акции Polymetal (+1,8%), котировки которых растут вслед за ценами на нефть. До конца торгового дня мы прогнозируем боковой тренд на российском рынке акций, активность инвесторов будет низкой. Что касается 9 января, когда возобновятся основные торги на российском рынке акций, инвесторы будут отыгрывать содержание протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, а также рост опасений девальвации юаня, курс которого сегодня опустился до минимальных значений за последние несколько лет".